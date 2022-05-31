Главная причина, по которой каждый год в начале лета растет число краж со взломом – оставленные в режиме проветривания окна.

«Люди искренне верят, что через узкую щель никто не заберется, но зачастую вору требуется всего пара секунд, чтобы взломать ваше окно, оставленное на проветривание, и украсть что-нибудь», – привел пример Тууль.

В особой опасности – квартиры на первом этаже

Открытое на проветривание окно – приманка для воров, однако часто достаточно и того, что квартира находится на первом этаже дома. По словам менеджера по продажам стандартных решений G4S Урмаса Таммерика, жильцы многоквартирных домов нередко ошибочно полагают, что, если рядом соседи, то их имущество защищено. «С одной стороны, квартиры с приоткрытыми окнами действительно быстрее становятся добычей воров, с другой, умелый вор может взломать даже закрытое окно», – прокомментировал Таммерик.

Например, в Ыйсмяэ этой весной произошла попытка взлома: злоумышленник попытался взломать закрытую балконную дверь квартиры, расположенной на первом этаже панельного дома.

«Сначала взломщик проверил по домофону, есть ли кто-нибудь дома, и, когда никто не ответил, взялся за работу. К счастью, своим звонком он разбудил владельца, который быстро вызвал полицию», – рассказал Тууль еще об одном происшествии.