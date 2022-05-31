В среду суд обсудит иск бразильского тренера Гетулио к футбольному клубу "Нымме Калью"

В марте прошлого года в передаче "Õhtu" на телеканале Kanal 2 бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует псевдоним Миа Белле Трисна (28), рассказала, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер, который был на несколько десятков лет старше. На счету футболистки 20 матчей за сборную Эстонии.