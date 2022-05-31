В среду Харьюский уездный суд рассмотрит иск бразильского тренера Фредо Гетулио Аурелио против футбольного клуба "Нымме Калью", который в марте прошлого года уволил оказавшегося замешанным в секс-скандале специалиста, сообщает rus.err.ee.
В среду суд обсудит иск бразильского тренера Гетулио к футбольному клубу "Нымме Калью"
В среду суд обсудит иск бразильского тренера Гетулио к футбольному клубу "Нымме Калью"
В исковом заявлении бразилец требует признать незаконным прекращение трудового договора и настаивает на выплате неполученной зарплаты и компенсации.
В марте прошлого года в передаче "Õhtu" на телеканале Kanal 2 бывшая эстонская футболистка, которая в настоящее время использует псевдоним Миа Белле Трисна (28), рассказала, что когда ей было всего 14 лет, ее лишил девственности тренер, который был на несколько десятков лет старше. На счету футболистки 20 матчей за сборную Эстонии.
Позднее стало известно, что этим тренером оказался бразилец Гетулио Аурелио Фредо, много лет работавший в системе столичного "Нымме Калью".
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