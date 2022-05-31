"Я буду платить до самой смерти": мать-одиночка погрязла в долгах из-за поступка 11-летнего сына

Собственником недвижимости оказался владелец сети магазинов Grossi Олег Гроссь. По словам Лагле, жители Пярну поговаривают о том, что в пострадавшем от огня здании в обозримом будущем должен открыться новый продуктовый магазин Grossi.

Ответ от представителя Олега Гросся Лагле получила в тот же день. Тот сообщал, что строительная компания предоставила калькуляцию ремонтных работ, и полная ликвидация ущерба обойдется в 13 838 евро, а поскольку участников инцидента было двое, причиненный ущерб будет разделен между ними - таким образом, родителям каждого ребенка предстояло заплатить по 6 919 евро.