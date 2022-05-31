Вт, 31.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

"Я буду платить до самой смерти": мать-одиночка погрязла в долгах из-за поступка 11-летнего сына

Kuuuurija
"Я буду платить до самой смерти": мать-одиночка погрязла в долгах из-за поступка 11-летнего сына
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
mariliis_grossipoe_poleng_venekeelne_kuuuurija.mp4
mariliis_grossipoe_poleng_venekeelne_kuuuurija.mp4 Фото: Pilt videost

11-летний мальчик по неосторожности поджег недвижимость крупного и известного бизнесмена. Теперь его матери предъявлено крупное требование о возмещении ущерба, но платить ей нечем. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.

Собственником недвижимости оказался владелец сети магазинов Grossi Олег Гроссь. По словам Лагле, жители Пярну поговаривают о том, что в пострадавшем от огня здании в обозримом будущем должен открыться новый продуктовый магазин Grossi.

Ответ от представителя Олега Гросся Лагле получила в тот же день. Тот сообщал, что строительная компания предоставила калькуляцию ремонтных работ, и полная ликвидация ущерба обойдется в 13 838 евро, а поскольку участников инцидента было двое, причиненный ущерб будет разделен между ними - таким образом, родителям каждого ребенка предстояло заплатить по 6 919 евро.

Ключевые слова
Наверх