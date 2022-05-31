11-летний мальчик по неосторожности поджег недвижимость крупного и известного бизнесмена. Теперь его матери предъявлено крупное требование о возмещении ущерба, но платить ей нечем. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.
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"Я буду платить до самой смерти": мать-одиночка погрязла в долгах из-за поступка 11-летнего сына
"Я буду платить до самой смерти": мать-одиночка погрязла в долгах из-за поступка 11-летнего сына
Собственником недвижимости оказался владелец сети магазинов Grossi Олег Гроссь. По словам Лагле, жители Пярну поговаривают о том, что в пострадавшем от огня здании в обозримом будущем должен открыться новый продуктовый магазин Grossi.
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