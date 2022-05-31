В больницах находятся 94 пациента с ковидом. За неделю умерли восемь человек

По словам ведущего специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юты Варьяс, на прошлой неделе на основании направлений от семейных врачей были проанализированы 9793 теста на коронавирус, 822 из них оказались положительными: «Заболеваемость среди людей старше 60 лет снизилась примерно на 15 процентов. Спад частично связан с общим снижением заболеваемости, а также с изменением стратегии тестирования», - объяснила Варьяс и добавила, что коэффициент заражаемости R удерживается на отметке 0,89. Согласно анализу рисков, учитывающему госпитализацию, распространение коронавируса находится на низком уровне.

В последние семь дней число госпитализированных из-за ковида снизилось в среднем до трех человек в день. По состоянию на утро понедельника, в больницах находились 94 человека, из которых в 30 случаях в лечении нуждались пациенты с симптоматическим COVID-19. За прошедшую неделю умерли восемь человек в возрасте 47-96 лет, пять из которых были не вакцинированы. На этой неделе уровень госпитализации должен составить 85 пациентов.

За неделю были введены 1490 доз вакцины, из них новых курсов вакцинации было начато 302. Дополнительную или бустерную дозу получили 458 789 человек. Общий охват населения Эстонии двумя дозами составляет 63,7 процента.