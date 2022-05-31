Обнародован состав сборной Эстонии по футболу на июнь

Поначалу в список игроков входил и нападающий Рауно Аллику, но из-за травмы он все же был исключен. Вместо него в сборную вошел Марк Андерс Лепик, который уже четырежды представлял сборную нашей страны. После отборочных игр на чемпионат Европы в категории U21 в состав нашей мужской сборной впервые войдет 18-летний футболист Рокко Роберт Шейн, который сейчас играет в Голландии.

Впервые в таком составе сборная сыграет 2 июня в матче Лиги наций с Сан-Марино. Игра начнется в 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena, билеты можно приобрести в Piletilevi. 5 июня предстоит игра с Аргентиной – матч пройдет в испанской Памплоне на стадионе El Sadari, начало в 21.00 по эстонскому времени. В четверг, 9 июня, в рамках Лиги наций состоится игра с Мальтой, а затем, 13 июня в Тиране – игра с Албанией.

Трансляцию всех матчей можно смотреть через Viaplay.