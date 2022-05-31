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Обнародован состав сборной Эстонии по футболу на июнь

rus.postimees.ee
Обнародован состав сборной Эстонии по футболу на июнь
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Тренер мужской сборной Эстонии Томас Хэберли.
Тренер мужской сборной Эстонии Томас Хэберли. Фото: Jana Pipar / jalgpall.ee

В июне эстонской мужской сборной по футболу в рамках Лиги наций UEFA предстоят встречи с Сан-Марино и Мальтой, также состоятся матчи с командами Аргентины и Албании. В состав нашей сборной вошло 27 футболистов.

Поначалу в список игроков входил и нападающий Рауно Аллику, но из-за травмы он все же был исключен. Вместо него в сборную вошел Марк Андерс Лепик, который уже четырежды представлял сборную нашей страны. После отборочных игр на чемпионат Европы в категории U21 в состав нашей мужской сборной впервые войдет 18-летний футболист Рокко Роберт Шейн, который сейчас играет в Голландии.

Впервые в таком составе сборная сыграет 2 июня в матче Лиги наций с Сан-Марино. Игра начнется в 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena, билеты можно приобрести в Piletilevi. 5 июня предстоит игра с Аргентиной – матч пройдет в испанской Памплоне на стадионе El Sadari, начало в 21.00 по эстонскому времени. В четверг, 9 июня, в рамках Лиги наций состоится игра с Мальтой, а затем, 13 июня в Тиране – игра с Албанией.

Трансляцию всех матчей можно смотреть через Viaplay.

Состав сборной Эстонии на июньские матчи:

Вратари

Карл Якоб Хейн (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 12/0

Матвей Игонен (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 12/0

Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Защитники

Сандер Пури (07.05.1988) – Tartu JK Tammeka 90/4

Тайо Тенисте (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 88/0

Карол Метс (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 77/0

Кен Калласте (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 49/0

Йоонас Тамм (02.02.1992) – Tallinna FC Flora

Артур Пикк (05.03.1993) – Tallinna FCI Levadia 47/1

Мяртен Кууск (05.04.1996) – Újpest FC (HUN) 17/0

Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 13/0

Максим Паскочи (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 12/0

Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 7/0

Марко Лукка (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 3/0

Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 2/0

Полузащитники и нападающие

Константин Васильев (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 139/25

Сергей Зенев (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 95/14

Хенри Аниер (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA) 79/17

Маттиас Кяйт (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 40/8

Владислав Крейда (25.09.1999) – Skövde AIK (SWE)

Эрик Сорга (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 17/4

Власий Синявский (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 16/0

Мартин Миллер (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 13/1

Маркус Поом (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 12/0

Роберт Кирсс (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 9/0

Маркус Соометс (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 5/0

Марк Андерс Лепик (10.09.2000) - Tallinna FC Flora 4/0

Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 0/0

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Главный тренер: Томас Хэберли

Помощники тренера: Норберт Хуркт, Андрес Опер

Тренер вратарей: Март Поом

Тренер по физподготовке: Майкл Мюллер

Видеоаналитик: Антс Яаксон

Врач: Каспар Рыйвассепп

Физиотерапевты: Мариус Унт, Хелвис Тряэдер, Прийт Лехисметс, Рийна Рийсик

Менеджер: Мико Пупарт

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