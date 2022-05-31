В июне эстонской мужской сборной по футболу в рамках Лиги наций UEFA предстоят встречи с Сан-Марино и Мальтой, также состоятся матчи с командами Аргентины и Албании. В состав нашей сборной вошло 27 футболистов.
Обнародован состав сборной Эстонии по футболу на июнь
Поначалу в список игроков входил и нападающий Рауно Аллику, но из-за травмы он все же был исключен. Вместо него в сборную вошел Марк Андерс Лепик, который уже четырежды представлял сборную нашей страны. После отборочных игр на чемпионат Европы в категории U21 в состав нашей мужской сборной впервые войдет 18-летний футболист Рокко Роберт Шейн, который сейчас играет в Голландии.
Впервые в таком составе сборная сыграет 2 июня в матче Лиги наций с Сан-Марино. Игра начнется в 19.00 на стадионе A. Le Coq Arena, билеты можно приобрести в Piletilevi. 5 июня предстоит игра с Аргентиной – матч пройдет в испанской Памплоне на стадионе El Sadari, начало в 21.00 по эстонскому времени. В четверг, 9 июня, в рамках Лиги наций состоится игра с Мальтой, а затем, 13 июня в Тиране – игра с Албанией.
Трансляцию всех матчей можно смотреть через Viaplay.
Состав сборной Эстонии на июньские матчи:
Вратари
Карл Якоб Хейн (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 12/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 12/0
Карл Андре Валлнер (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0
Защитники
Сандер Пури (07.05.1988) – Tartu JK Tammeka 90/4
Тайо Тенисте (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 88/0
Карол Метс (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 77/0
Кен Калласте (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 49/0
Йоонас Тамм (02.02.1992) – Tallinna FC Flora
Артур Пикк (05.03.1993) – Tallinna FCI Levadia 47/1
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Újpest FC (HUN) 17/0
Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 13/0
Максим Паскочи (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 12/0
Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Tallinna FC Flora 7/0
Марко Лукка (04.12.1996) – Tallinna FC Flora 3/0
Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 2/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 139/25
Сергей Зенев (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 95/14
Хенри Аниер (17.12.1990) – Muangthong United FC (THA) 79/17
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 40/8
Владислав Крейда (25.09.1999) – Skövde AIK (SWE)
Эрик Сорга (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 17/4
Власий Синявский (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 16/0
Мартин Миллер (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 13/1
Маркус Поом (27.02.1999) – Tallinna FC Flora 12/0
Роберт Кирсс (03.09.1994) – Tallinna FCI Levadia 9/0
Маркус Соометс (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 5/0
Марк Андерс Лепик (10.09.2000) - Tallinna FC Flora 4/0
Рокко Роберт Шейн (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 0/0
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Главный тренер: Томас Хэберли
Помощники тренера: Норберт Хуркт, Андрес Опер
Тренер вратарей: Март Поом
Тренер по физподготовке: Майкл Мюллер
Видеоаналитик: Антс Яаксон
Врач: Каспар Рыйвассепп
Физиотерапевты: Мариус Унт, Хелвис Тряэдер, Прийт Лехисметс, Рийна Рийсик
Менеджер: Мико Пупарт