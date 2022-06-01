Возглавивший Фонд интеграции Дмитрий Московцев: украинские беженцы — это новая возможность для Эстонии

- В связи с происходящим в Европе ситуация с интеграцией довольно непростая. И часто проблемы интеграции обсуждаются в контексте военных беженцев из Украины. Время нелегкое для того, чтобы начать руководить Фондом интеграции. Почему ты решил принять участие в этом конкурсе и возложить на себя такую большую ответственность?

- Я всегда занимался вопросами, которые, может быть, не связаны напрямую с интеграцией, но близки к ней. На протяжении многих лет в свободное время мы организовывали конференцию TEDxLasnamäe с молодыми активными русскоязычными ребятами из Эстонии. Например, целью TEDxLasnamäe было найти русскоязычных жителей Эстонии, которые делают что-то полезное для страны и мира: ученые, специалисты в своей области и так далее. Чтобы они рассказали свою историю. Также мы ставили перед собой задачу показать и эстонцам, что мы вместе делаем эту страну лучше.

Последние несколько лет по работе я больше занимаюсь вопросами недвижимости, жилищной политики и городов, где уменьшается население. Для меня переход к вопросу интеграции станет резким, но я вижу, что тот опыт, который я получил в Министерстве финансов, в Таллинне, в разных проектах, поможет что-то изменить к лучшему в этой сфере.

- Существует два дома эстонского языка — в Таллинне и в Нарве. Если честно, мы ежегодно слышим критику по поводу того, что не хватает бесплатных мест для обучения эстонскому языку. И многие люди остаются за дверями домов эстонского языка. Что ты собираешься предпринять в связи с этим?

- Конечно, мы должны работать над тем, чтобы все, кто хочет изучать язык, смогли это сделать, нашли для себя удобный формат, время и возможности. Во-первых, Фонд интеграции уже некоторое время занимается тем, как сделать регистрацию более ориентированной на клиента. Будущие коллеги рассказывали мне, что теперь есть альтернатива у тех, кто хочет записаться на курсы. В домах эстонского языка в Таллинне и в Нарве - да, если вы не живете в этих городах, вы все равно можете позвонить или написать - работают консультанты, к которым можно обратиться и на эстонском, и на русском, и на английском языках. С ними вы сможете обсудить, какие у вас есть потребности и желания, консультанты оценят ваш уровень владения языком и внесут вас в лист ожидания. И когда в следующий раз откроются курсы, а это происходит примерно каждые полгода, эти люди зарегистрируются еще до того, как публично откроется регистрация. Я думаю, что это лучший вариант для тех, кто хочет попасть на курсы.