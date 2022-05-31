Живущие в Эстонии люди, для которых русский язык является родным, должны постоянно доказывать свою лояльность, а русских политиков пресса считает своим долгом регулярно тестировать, отметила депутат парламента Анастасия Коваленко-Кылварт в интервью Postimees.
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Анастасия Коваленко-Кылварт: русскоязычные люди должны постоянно доказывать свою лояльность
Анастасия Коваленко-Кылварт: русскоязычные люди должны постоянно доказывать свою лояльность
- В парламенте вы – замещающий депутат и баллотировались по спискам социал-демократов. Почему вы решили прийти в парламент, если сменили партию?