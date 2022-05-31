Анастасия Коваленко-Кылварт: русскоязычные люди должны постоянно доказывать свою лояльность

- В парламенте вы – замещающий депутат и баллотировались по спискам социал-демократов. Почему вы решили прийти в парламент, если сменили партию?

- В политической культуре Эстонии отсутствует практика, когда при выходе из партии сдают депутатский мандат. Например, Раймонд Кальюлайд баллотировался по спискам Центристской партии, но затем перешел к социал-демократам и от мандата не отказался.