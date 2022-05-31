Вт, 31.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Анастасия Коваленко-Кылварт: русскоязычные люди должны постоянно доказывать свою лояльность

Андрус Карнау
Анастасия Коваленко-Кылварт: русскоязычные люди должны постоянно доказывать свою лояльность
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Формально без фракции, но фактически член депутатской группы центристов Анастасия Коваленко-Кылварт перед замком Тоомпеа в первые дни мая.
Формально без фракции, но фактически член депутатской группы центристов Анастасия Коваленко-Кылварт перед замком Тоомпеа в первые дни мая. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Живущие в Эстонии люди, для которых русский язык является родным, должны постоянно доказывать свою лояльность, а русских политиков пресса считает своим долгом регулярно тестировать, отметила депутат парламента Анастасия Коваленко-Кылварт в интервью Postimees.

- В парламенте вы – замещающий депутат и баллотировались по спискам социал-демократов. Почему вы решили прийти в парламент, если сменили партию?

- В политической культуре Эстонии отсутствует практика, когда при выходе из партии сдают депутатский мандат. Например, Раймонд Кальюлайд баллотировался по спискам Центристской партии, но затем перешел к социал-демократам и от мандата не отказался.

Ключевые слова
Наверх