Петиция «Эрки Сависаар, уйди в отставку!» получила 1000 подписей для представления в Рийгикогу

«Неприятным сюрпризом для эстонской общественности стало сообщение 24 мая о решении министра окружающей среды Эрки Сависаара отказаться от сокращения объемов вырубки в государственных лесах в период 2022–2026 годов, — сообщает «Ноор Ээсти 200» в своей петиции. — В то же время, на наш взгляд, остались непонятными разъяснения министра по поводу подоплеки его решения. В отличие от лица, принимающего решение, инициаторы петиции считают, что увеличение объемов вырубки не отвечает интересам энергетической безопасности Эстонии. Приведенные причины, по-видимому, были призваны оправдать экспорт продукции из древесины в контексте резкого роста цен на сырьевые товары».

Создатели петиции пишут, что министр окружающей среды не представил никакого анализа или убедительного обоснования увеличения объема вырубки.

«Эрки Сависаар утверждает, что потребность в дополнительной вырубке в размере 575 000 кубометров возникает для обеспечения надежности энерго- и теплоснабжения и энергетической безопасности населения Эстонии, а также для сохранения занятости в отрасли. При этом от объема дополнительной рубки менее четверти уходит на местное производство тепла, а большая его часть, похоже, идет на экспорт, — говорится в петиции, — В то же время известно, что Эстония экспортирует большое количество энергетической древесины в Данию и Нидерланды. Чтобы обеспечить энергетическую безопасность и надежность снабжения предстоящего отопительного периода, необходимо не увеличивать объемы рубок, а направлять значительно большую долю уже заготовленной энергетической древесины за счет экспорта на производство тепла в Эстонии».

В петиции также говорится о том, что объем ввозимой древесины в этом году не уменьшился, а наоборот, увеличился. «В первой половине 2022 года увеличенные объемы импорта из России и Белоруссии позволяют предположить, что проблем с занятостью в этом году не будет, — отмечают авторы петиции. — Следовательно, не хватает объяснений как по энергобезопасности, так и по сохранению занятости. Жители Эстонии имеют право знать, кому будет продан лес, подлежащий дополнительной вырубке».

Выяснилось и то, что министр окружающей среды Эрки Сависаар при полетах с рабочими визитами предпочитает бизнес-класс. По мнению инициаторов петиции, такое поведение неуместно.