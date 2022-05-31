Фото: какие предметы мебели IKEA наиболее популярны среди жителей Эстонии

IKEA появилась на рынке более 75 лет назад, и все эти годы ассортимент товаров формировался исходя из потребностей людей многих стран. В магазине IKEA, который откроется в пригороде Таллинна уже в конце этого лета, будет представлено около 9000 различных товаров для дома, среди них и давно полюбившаяся мебель, и различные новинки по доступным для большинства людей ценам.

«IKEA известна своим углубленным изучением домашней жизни клиентов и широким ассортиментом товаров для дома. Покупатели могут найти здесь все, что нужно и даже больше. Процесс создания товаров IKEA всегда начинается с понимания, нужд людей, их жизни, занятий и обстановки дома. Мы предлагаем товары по доступным ценам, чтобы большинство людей могли себе позволить их покупку, и это достигается благодаря продуманному выбору материалов, производства и рациональному сокращению расходов по всей производственной цепочке IKEA», – рассказывает Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Eesti.

При разработке и производстве каждого товара IKEA учитывается удобство, доступность цены, функциональность, дизайн, экологичность и прочность.

По словам дизайнера, ассортимент координируется так, чтобы товары подходили друг другу, и покупатель мог создать дома красивый интерьер. Также можно будет заказать услугу дизайна интерьера, как для всего жилища, так и для отдельного помещения. В IKEA всегда можно найти решения для дома, от кухни - до спальни и балкона. Также есть ассортимент товаров для общественных мест для бизнес-сектора.

Популярные у жителей Эстонии товары, на которые стоит обратить внимание

Столик LACK был создан в 80-х. Его автор рассказывал, что хотел создать простой стол, где все размеры были бы кратны пяти.

Фото: Ikea

Столик 50 на 50 стал любовью с первого взгляда для многих, и миллионы столиков LACK уже проданы по всему миру! «Простая и лаконичная мебель, которую легко переносить, подходит большинству современных интерьеров», – говорит Кастро.

Кресло STRANDMON появилось на свет в 50-х. Оно полюбилось за свой внешний вид, комфорт и 10-летнюю гарантию.

Фото: Ikea

Обивка кресла прочная, и выдержит до 50 тысяч посадок, или 136 лет беспрерывного сидения. Кресло STRANDMON можно приобрести разного цвета, и оно подойдет для классического или скандинавского интерьера.

Кухни METOD. Одна из наиболее популярных систем в странах Балтии и в Эстонии. С этой кухонной системой у покупателей есть возможность создать кухню своей мечты.

Фото: Ikea

По мере необходимости, всегда можно заменить фасады, и обновить саму кухню. На кухни METOD дается гарантия 25 лет, а благодаря разнообразным фасадам можно подобрать подходящий стиль.

Мебель для спальни и гостиной MALM. Кровати, комоды, прикроватные тумбочки, тумбы под телевизор и туалетные столики – все это поможет обустроить вашу спальню и гостиную и создать уютный интерьер.

Фото: Ikea

По словам дизайнера, жителям Эстонии нравится натуральный цвет дерева, минимализм и текстура.

Мебель для ванной GODMORGON. Мебель для ванной GODMORGON выдерживает влажность и отлично выглядит.

Фото: Ikea