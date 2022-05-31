Eesti Energia приносит извинения за неразбериху с биржевыми пакетами

Несмотря на то, что обладатели биржевых пакетов из-за высоких цен на электричество пытались снизить свое потребление, часть из них, получив счета, заметили, что сумма от этого не уменьшилась. Eesti Energia отметила, что у части обладателей биржевых пакетов нет счетчиков удаленного считывания, поэтому у них пока не учитывается почасовая цена.

«В течение многих лет мы связывались с тысячами клиентов, сообщали, объясняли и советовали перейти на почасовые биржевые пакеты. Многие клиенты и сами изменили свои пакеты, но имеется еще большое количество людей, у которых цены пока по-прежнему высчитываются на основании средней биржевой цены. Часть клиентов не хотели менять свои пакеты, а проинформировать всех мы пока не успели», - объяснила член правления энергетического предприятия Агнес Роос.

По информации Eesti Energia, неразбериха возникла потому, что при открытии энергетического рынка Эстония еще не была покрыта целиком счетчиками удаленного считывания, поэтому поначалу клиенты могли заключать договоры по биржевым пакетам только на основании дневного или ночного тарифа. Если договор в течение многих лет не менялся, такая логистика расчета цены действует для них и по сей день.

«Мы понимаем недовольство обладателей старых пакетов, которые начали управлять своим потреблением, но не получили от этого никакой выгоды. Мы продолжаем работу, чтобы обратить внимание клиентов на типы цен их пакетов. Всем клиентам с пакетами старого типа в счете, который будет выставлен в начале июня, будет указано: у вашего места потребления имеется биржевой пакет с типом тарифов средней биржевой цены». Клиенты, которые уже сегодня хотят обновить электропакеты, могут сделать это в любое время в э-обслуживании на сайте Eesti Energia», - добавила Роос.