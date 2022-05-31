Премьер-министр Кая Каллас встретилась в понедельник в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсудила достижение целей европейского климатического пакета «Цель – 55» и вопросы, связанные с Украиной.
Каллас: зеленый поворот положит конец зависимости от российской энергии
«Зеленый поворот должен быть переходом для людей. Достижение климатических целей влечет за собой перемены, влияние которых очень широко, поскольку мы поставили своей целью достичь климатической нейтральности и энергетической независимости», — сказала Кая Каллас после встречи с Урсулой фон дер Ляйен. Поставленные цели должны быть реалистичными и посильными для всех, отметила Каллас.
«Достижение климатических целей и зеленый поворот – это длительный процесс, но самая ощутимая его часть касается сферы энергетики: мы добьемся независимости от российских энергоносителей и сможем сами покрывать свои потребности в энергии, не принося вреда экологии. Зеленый поворот – это ответ дорогой энергии из фоссильных источников», — добавила премьер-министр. На встрече обсуждалось достижение промежуточных целей климатического пакета «Цель – 55», в частности сохранение конкурентоспособности лесного хозяйства, морского и наземного транспорта.
Каллас и фон дер Ляйен обсудили также проблемы, связанные с Украиной. «Украина борется за европейские ценности, за то, чтобы быть частью Европы. Мы должны дать Украине ясную надежду стать кандидатом в Европейский союз», — сказала Каллас. «Нельзя, чтобы у России появились основания думать, будто агрессия оправдывает себя. Поэтому мы также должны двигаться вперед в вопросе санкций, которые еще поднимут для России цену войны. До тех пор, пока Украина не выиграла войну, наши усилия не могут быть признаны достаточными», — отметила премьер-министр. Кроме того, на встрече обсуждалось, как поддержать страны, принимающие украинских беженцев, как в покрытии связанных с этим первичных расходов, так и в финансировании долгосрочных потребностей, например, в сфере здравоохранения и образования.