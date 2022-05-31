В новом отопительном сезоне жители Эстонии должны быть готовы к неожиданностям

Несмотря на то, что в последние недели поставки российского газа в регион были нарушены, непосредственных проблем с газоснабжением нет: газоснабжение региона и заполнение латвийского газохранилища осуществляется через литовский СПГ-терминал, также ведутся работы по строительству дополнительного СПГ-терминала.

«Тем не менее, мы находимся в периоде повышенных рисков, и пока терминал не заработает, теплоснабжающие компании как поставщики жизненно важных услуг, а также другие потребители, для которых природный газ является важным источником энергии, должны быть готовы к неожиданностям», — сказал руководитель сферы энергетических рынков отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс.

Как государство, так и поставщики централизованного теплоснабжения должны заранее подготовиться к возможному переходу на другой вид топлива, поскольку помимо необходимых договоров на поставку и строительства инфраструктуры, например, также требуются экологические разрешения.

Он напомнил, что перед новым отопительным сезоном любому предприятию централизованного теплоснабжения имеет смысл гарантировать собственные поставки природного газа путем заключения договоров с продавцом газа. Также пришло время рассмотреть наши собственные сценарии рисков и меры по их снижению, а также оценить необходимость и возможности временного перехода на альтернативные виды топлива.

По мнению министерства, как государство, так и поставщики централизованного теплоснабжения должны заблаговременно подготовиться к возможному переходу на другой вид топлива, поскольку в дополнение к необходимым договорам на поставку и строительству инфраструктуры также необходимы, например, экологические разрешения. Кроме того, предприятия централизованного теплоснабжения должны своевременно связаться с местным самоуправлением как с учреждением, организующим жизненно важные услуги централизованного теплоснабжения.

Глава Эстонского объединения силовых подстанций и теплосетей (EJKÜ) Сийм Умблея во время круглого стола подчеркнул важность надежного снабжения топливом. «Основным топливом в секторе централизованного теплоснабжения Эстонии является древесная щепа, доступность которой очень сильно влияет на потребительские цены. Во-первых, древесная щепа является самым дешевым топливом, а во-вторых, при отсутствии древесной щепы для теплоснабжения зданий необходимо использовать дорогое ископаемое топливо», — сказал Умблея.

Он добавил, что все принятые решения по улучшению доступности древесной щепы будут способствовать снижению зависимости от ископаемого топлива и снижению стоимости тепла для конечного потребителя.