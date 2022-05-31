Анализ: внутренний климат зданий в Европе внушает тревогу

Недавно опубликованный «Барометр здоровых домов в Европе 2022» показывает, что здоровью каждого третьего европейца наносит вред внутренний климат помещений. В Эстонии у 24% зданий есть какая-то наносящая вред здоровью проблема, в Латвии и Литве число таких зданий больше – 36% и 44%, соответственно. В самых здоровых условиях живут люди в Северных странах, где проблема внутреннего климата несколько меньше: 19% в Финляндии, 19% в Норвегии, 27% в Швеции и 33% в Дании.

Распространенность проблемы с внутренним климатом зданий в Европе Фото: "Барометр здоровых домов в Европе 2022"

«Хотя мы можем быть довольны, что, по данным статистики зданий, наносящих вред здоровью, Эстония входит, скорее в группу Северных стран, нам также следует обращать больше внимание на такие вредящие здоровью аспекты, как недостаточность света, излишняя влажность, холод и шум. В таком случае людям самим тоже следует понимать, насколько здоровы помещения, в которых они находятся, и если они скорее вредны, то как справиться с этим», – рассказал Дмитрий Асташонок, исполнительный директор международного предприятия VELUX в регионе стран Балтии, которое инициировало исследование «Барометр здоровых домов» в странах Балтии.

«Важным критерием при определении опасности строения для здоровья является расчет энергоэффективности. Энергоэффективность здания показывает, сколько полезной энергии используется для обогрева жилого помещения, вентиляции, освещения, снабжения теплой водой и охлаждения. Расчет энергоэффективности является сложным процессом, и его невозможно осуществить без помощи специалистов. Но есть некоторые аспекты, которые мы можем оценить сами, и на их основе сделать небольшие улучшения», – рассказал Асташонок.

По его словам, уровень воздействия помещений на здоровье определяют температура, качество воздуха, имеющийся уровень дневного света, влажности и шума.

Дома слишком жарко или слишком холодно

В нашем климате один из крупнейших факторов потребления энергии – это отопление. Чтобы потреблять энергию максимально экономно, отопительная система должна реагировать на изменения температуры. Если нет возможности регулировать температуру помещений, то в жилом помещении часто слишком жарко или слишком холодно, и отопительная система, естественно, не эффективна. Слишком холодные помещения способствуют распространению различных заболеваний дыхательных путей, а слишком теплые - снижают способность к концентрации и вызывают сонливость.

Застоявшийся воздух

В дополнение к эффективности отопительной системы важно знать, достаточно ли вентилируется дом. Часто старые деревянные рамы с природной вентиляцией заменяют пластиковыми системами, существенно уменьшая таким образом воздухообмен. Но застоявшийся воздух вреден для здоровья.

«Вы можете пользоваться измерителем CO2, чтобы оценивать, насколько влияет на здоровье воздух в вашем доме. Также очень важно, чтобы дома была действующая вентиляция – механическая, естественная или комбинация обеих. Если механической вентиляции недостаточно, то важно помнить, что помещения следует регулярно проветривать – открывать окна, чтобы воздух мог свободно перемещаться. Это особенно эффективно при открытии форточки и обычного окна», – прокомментировал Дмитрий Асташонок.

Застоявшийся воздух вызывает образование пыли или плесени, что вредно для здоровья жильцов дома. По данным «Барометра здоровых домов», у 40% европейцев повысилась опасность возникновения астмы ввиду нездорового климата в домах.

Высокая влажность или сухость воздуха

Излишняя влажность является чаще всего проблемой в старых зданиях, и это показатель низкой энергоэффективности и проблем с вентиляцией. Строительная конструкция плохого качества, непрофессиональный ремонт, не обеспечивающий необходимого движения воздуха, и приготовление пищи без вытяжки, могут привести к увеличению влажности. Уровень влажности помещения не должен, безусловно, превышать 60%. Если он выше, надо искать причину – проблемы в конструкции здания, системе вентиляции или недостаточном дневном свете.

«Во время отопительного периода мы обычно сталкиваемся с проблемой сухого воздуха в доме. Если уровень влажности помещения ниже 30 процентов, то вы должны искать решения для повышения уровня влажности. Для этого необходимо снизить температуру воздуха или активно увлажнять воздух», – рассказал Дмитрий Асташонок.

Неэффективное и недостаточное освещение

Естественное освещение регулирует суточный ритм нашего тела, улучшает качество сна, увеличивает производительность, способствует уменьшению возникновения влажности, плесени и бактерий, а также снижает риск астмы и прочих заболеваний дыхательных путей. Поэтому необходимо оценить, достаточно ли естественного света в доме.