Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 15-летнюю девушку

Кристийна должна была в воскресенье, 29 мая, отправится из Рапламаа в Мярьямааскую школу, но, к сожалению, там не появилась. Последний контакт с ней был вчера днем, на данный момент связаться с ней по телефону невозможно.

Без помощи посторонних она может попасть в беду. По имеющейся на данный момент информации, она может находиться в Таллинне.

Кристийна смело идет на контакт. Ее рост около 165 см, она худощавого телосложения, с волосами до плеч, которые двух разных оттенков — одна половина волос фиолетовая, а другая — темного цвета. У Кристийны проколоты нос и губы, она носит темный макияж. Когда она вышла из дома, на ней были черная куртка и черная юбка, черные колготки и черные туфли. С собой у нее был черный рюкзак, а на голове был ободок с розовыми ушками.