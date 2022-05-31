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На юге Украины идет борьба за мобильную связь

rus.postimees.ee
На юге Украины идет борьба за мобильную связь
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Meeleavaldajad Hersonis.
Meeleavaldajad Hersonis. Фото: Internet

Война России с Украиной ведется и на фронте связи. На оккупированных территориях перестали работать украинские телекоммуникационные операторы и начали появляться неопознанные сим-карты с российскими номерами.

Сегодня в Херсонской и Запорожской областях жителям стали предлагать сим-карты с российской нумерацией «+7». Официальные власти России, отвечающие за связь, пока не сообщали о начале работы, однако советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале подтвердил факт того, что в этих регионах заработали российские сим-карты.

Российская сторона утверждает, что Украина накануне отключила эти области от мобильной связи и интернета. Украинские источники подтверждают, что в течение мая на оккупированных территориях периодически пропадала, а вчера совсем отключилась связь операторов «Киевстар», Vodafone и Lifecell. Однако объясняют это блокировкой со стороны представителей России. В частности, «Киевстар» сообщал, что из-за военных действий на территории Херсонской области работает только 30℅ базовых станций компании, на территории Запорожской области - 80℅.

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