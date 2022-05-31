Война России с Украиной ведется и на фронте связи. На оккупированных территориях перестали работать украинские телекоммуникационные операторы и начали появляться неопознанные сим-карты с российскими номерами.
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На юге Украины идет борьба за мобильную связь
На юге Украины идет борьба за мобильную связь
Сегодня в Херсонской и Запорожской областях жителям стали предлагать сим-карты с российской нумерацией «+7». Официальные власти России, отвечающие за связь, пока не сообщали о начале работы, однако советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале подтвердил факт того, что в этих регионах заработали российские сим-карты.
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