Разведка Эстонии: РФ может начать серьезные переговоры с Киевом лишь после проведения референдумов на оккупированных территориях

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На фоне достигнутого вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) успеха на востоке Украины дальнейшая судьба захваченных территорий по-прежнему не ясна. Возможно, что Россия отложит проведение референдумов до ранней осени – к этому времени она надеется взять под контроль оккупированные территории и достичь военных целей.

Вероятно, что РФ намерена начать серьезные переговоры с Киевом лишь после проведения референдумов на оккупированных территориях. В этом случае российская сторона сможет вести диалог с позиции силы, исключая с точки зрения Москвы любые притязания на возврат захваченных территорий Украины.

Несмотря на эффектные кадры поражения целей из противотанковых комплексов и дронов, до 75% потерь по-прежнему наносятся огнем минометов и артиллерии. Поэтому решающую роль в идущих сражениях на Донбассе играет контрбатарейная борьба.

Местами вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют качественное преимущество над противником. Например, американские полевые гаубицы М777 стреляют управляемыми активно-реактивными снарядами Excalibur дальше и точнее, чем российские самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» корректируемыми боеприпасами «Краснополь». Однако ВС РФ обладают численным перевесом.

Западная военная помощь достигает фронта с большой задержкой, поэтому подразделения ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов из-за чего они вынуждены использовать даже 85-мм дивизионные пушки Д-44 времен Второй мировой войны. Плечо снабжения ВС РФ короче, чем у их противников. Контролируя железнодорожные трассы Валуйки – Купянск, Ростов – Донецк и Крым – Мелитополь, россияне могут быстро подвозить большее количество боеприпасов, чем ВСУ.

Российские войска сменили тактику. Они прокладывают путь наступления огнем артиллерии – медленно, но методично. Такая тактика принесла определенные плоды. Таким образом, ВС РФ избежали растягивания собственных линий снабжения. Кроме того, местность также препятствует операциям ВСУ против тыла российских войск.

ВС РФ формирует резервные батальоны с целью замены воюющих подразделений в конце июня или начале июля. До сих пор укомплектованные добровольцами части резерва бросали в бой без должной подготовки, из-за чего они несли большие потери. Возможно, что новые части не будут обладать высокими боевыми качествами, однако российские войска смогут продолжать боевые действия несмотря на убыль личного состава.

Таким образом возможно, что боевые действия продлятся еще по меньшей мере несколько месяцев. Для Украины критически важно развивать потенциал контрбатарейной борьбы. Получив лучшие артиллерийские орудия, радары и достаточное количество боеприпасов они смогли бы бороться с российское артиллерией.

Вдобавок к формированию резервных батальонов Министерство обороны РФ якобы распорядилось о комплектовании условных национальных подразделений внутри субъектов федерации. Похоже, эта мера позволяет нарастить силы и вдобавок придать конфликту идеологическую окраску как во время Второй мировой войны.