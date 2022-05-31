Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подготовил оперативную сводку о боевых действиях в Украине. Последние сведения по состоянию на 31 мая.
Разведка Эстонии: РФ может начать серьезные переговоры с Киевом лишь после проведения референдумов на оккупированных территориях
Общая информация
На фоне достигнутого вооруженными силами Российской Федерации (ВС РФ) успеха на востоке Украины дальнейшая судьба захваченных территорий по-прежнему не ясна. Возможно, что Россия отложит проведение референдумов до ранней осени – к этому времени она надеется взять под контроль оккупированные территории и достичь военных целей.
Вероятно, что РФ намерена начать серьезные переговоры с Киевом лишь после проведения референдумов на оккупированных территориях. В этом случае российская сторона сможет вести диалог с позиции силы, исключая с точки зрения Москвы любые притязания на возврат захваченных территорий Украины.
Несмотря на эффектные кадры поражения целей из противотанковых комплексов и дронов, до 75% потерь по-прежнему наносятся огнем минометов и артиллерии. Поэтому решающую роль в идущих сражениях на Донбассе играет контрбатарейная борьба.
Местами вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют качественное преимущество над противником. Например, американские полевые гаубицы М777 стреляют управляемыми активно-реактивными снарядами Excalibur дальше и точнее, чем российские самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» корректируемыми боеприпасами «Краснополь». Однако ВС РФ обладают численным перевесом.
Западная военная помощь достигает фронта с большой задержкой, поэтому подразделения ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов из-за чего они вынуждены использовать даже 85-мм дивизионные пушки Д-44 времен Второй мировой войны. Плечо снабжения ВС РФ короче, чем у их противников. Контролируя железнодорожные трассы Валуйки – Купянск, Ростов – Донецк и Крым – Мелитополь, россияне могут быстро подвозить большее количество боеприпасов, чем ВСУ.
Российские войска сменили тактику. Они прокладывают путь наступления огнем артиллерии – медленно, но методично. Такая тактика принесла определенные плоды. Таким образом, ВС РФ избежали растягивания собственных линий снабжения. Кроме того, местность также препятствует операциям ВСУ против тыла российских войск.
ВС РФ формирует резервные батальоны с целью замены воюющих подразделений в конце июня или начале июля. До сих пор укомплектованные добровольцами части резерва бросали в бой без должной подготовки, из-за чего они несли большие потери. Возможно, что новые части не будут обладать высокими боевыми качествами, однако российские войска смогут продолжать боевые действия несмотря на убыль личного состава.
Таким образом возможно, что боевые действия продлятся еще по меньшей мере несколько месяцев. Для Украины критически важно развивать потенциал контрбатарейной борьбы. Получив лучшие артиллерийские орудия, радары и достаточное количество боеприпасов они смогли бы бороться с российское артиллерией.
Вдобавок к формированию резервных батальонов Министерство обороны РФ якобы распорядилось о комплектовании условных национальных подразделений внутри субъектов федерации. Похоже, эта мера позволяет нарастить силы и вдобавок придать конфликту идеологическую окраску как во время Второй мировой войны.
Судя по всему, главным мотиватором привлечения людей остаются деньги. Утверждается, что добровольцы получают 220 тысяч рублей в месяц и 8000 рублей в день за боевые выходы. В случае гибели и ранения солдата предусмотрена компенсация в размере 12 млн и 3 млн рублей соответственно.
Харьковское направление (Восток)
В ушедшие сутки ВСУ не добились значимых успехов в Харьковской области. ВС РФ продолжили укреплять оборону севернее, северо-восточнее и восточнее Харькова. Российские войска продолжили сдерживать продвижение украинских частей с помощью ракетных ударов и артиллерийских налетов.
ВС РФ продолжили перегруппировку на Изюмском плацдарме. Вероятнее всего, они готовятся к возобновлению наступления в сторону Славянска. Российские войска провели ряд небольших атак по направлению на Славянск и Барвенково. По неподтвержденным данным они были отбиты.
ВСУ ожидают, что большое наступление на Славянск начнется в течение ближайших недель. Украинская сторона отмечает, что россияне стянули под Изюм эскадрилью вертолетов Ка-52. Вероятнее всего, они должны обеспечивать поддержку и защиту войск с воздуха. Вдобавок для усиления подразделений на плацдарм доставили 250 единиц пока еще установленной техники.
Рубеж Донецк – Луганск
ВС РФ продолжили занимать территории в районе Северодонецка. Однако сам город еще не окружен. Российские войска предположительно контролируют северо-восточные и юго-восточные предместья населенного пункта. Параллельно россияне продолжают штурм города.
ВСУ сообщают о боях южнее Североднецка – идет борьба за населенные пункты Тошковка, Устиновка, Вороново, Боровское, Метелкино с целью окружения города. ВС РФ продолжают стягивать на это направление дополнительные силы.
Российские войска продолжили атаки на населенные пункты северо-восточнее, восточнее и юго-восточнее Бахмута. Таким образом они пытаются перехватить трассу Бахмут – Лисичанск и перерезать снабжение украинских войск.
В последнюю неделю вновь поступают сообщения о потерях в элитных частях российской армии. Например, львовские десантники разбили взвод 104-й десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Утверждается, что также был убит один командир батальона.
Южное направление
ВС РФ продолжили обстреливать позиции украинских войск на протяжении всей линии соприкосновения. Вероятно, они пытаются помешать попыткам продвижения ВСУ. Согласно сообщениям украинской стороны, россияне продолжают укреплять оборону в Херсонской области и продолжают перегруппировку.
И хотя в течение нескольких последних дней, насколько известно, ВСУ не добились больших успехов в возвращении ранее утраченных территорий, они провели ряд атак. Украинские войска атаковали северо-восточнее Херсона в районе населенных пунктов Белогорка и Лозовое по направлению на юг. Вероятнее всего, они пытались перерезать снабжение российских сил. Для этого им в том числе пришлось форсировать реку Ингулец. ВС РФ провели несколько небольших атак на переправу украинцев на восточном берегу реки Ингулец. Они провалились.
Российские войска продолжили обстреливать позиции ВСУ и гражданские объекты.
РФ продолжает закреплять оккупацию земель Херсонской и Запорожской областей Украины. В течение последних дней захваченные территории подключили к российским системам связи и передачи данных. Также утвердили телефонные коды РФ.