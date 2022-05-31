В Болгарии украинские беженцы взбунтовались против переселения: в чем проблема

Отмечается, что украинских беженцев хотели переселить в буферные центры в Сарафово и Елхово, но более двухсот украинцев не захотели уезжать из комфортных отелей, пишет УНИАН.

По словам главы Госагентства по делам беженцев Марианны Тошевой, для перевозки людей организовали транспорт, но этими услугами воспользовались 62 человека вместо ожидаемых 550.

В то же время украинцы, которых уже переселили, жалуются на плохие условия. Так, в Велико-Тырново из Варны прибыли 19 человек, их должны были разместить на базах "Студенческий отдых и спорт".

"Мы приехали из Варны по программе, но нас обманули. Повезли в другой отель, не тот, о котором нам сказали. Везде грибок и сырость, с детьми нельзя", - рассказала украинка.

В свою очередь вице-премьер-министр Болгарии Калина Константинова объявила, что релокация, которая длилась три дня, прекращается. Таким образом, переселенцев, которые после завершения программы размещения в отелях у моря, отправят во временные приюты. По ее данным, в Болгарию прибыло около 300 тысяч украинцев, из них более 110 тысяч получили временную защиту и жилье.

"Болгария больше не может позволить себе держать украинских граждан в отелях на берегу моря, и мы рассчитывали добиться понимания", - отметила Константинова.

При этом она заверила, что теперь усилия властей будут сосредоточены на "незащищенных людях".

"До тех пор, пока мы точно не узнаем, сколько людей имеют другие варианты, сколько действительно знают, что они возвращаются в Украину, но будут сидеть до последнего дня на пляже, у кого нет дома, нет денег и они очень нуждаются в нашей заботе - у нас нет другого выбора, кроме как временно разместить их буферных зонах", - объяснила вице-премьер.