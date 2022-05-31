Самый большой рост цен в этом столетии: инфляция в Эстонии превысила 20%

За Эстонией следует Литва, где, по предварительным данным, инфляция выросла с 16,6 до 18,5 процента. За Эстонией и Литвой следуют Латвия с 16,4-процентным ростом цен и Словакия с 11,8-процентным ростом цен.

Среди тех стран еврозоны, данным о которых располагает Eurostat самая низкая инфляция в мае зафиксирована на Мальте (5,6 процента), во Франции (5,8 процента) и Финляндии (7,1 процента).

В мае самыми сильными факторами роста инфляции в еврозоне были цены на энергоносители (рост 39,2 процента), за ними следовали цены на продукты питания, напитки и табачные изделия (7,5 процента), промышленные товары (4,2 процента) и услуги (3,5 процента).