Лабораторный анализ мазутного загрязнения указывает на современное судовое топливо

«Чтобы удостовериться, какие вещества содержит загрязнение у Вормси и Хийумаа, были взяты пробы и отправлены на анализ в лабораторию, — объяснил гендиректор Департамента окружающей среды Райнер Вакра. - Было проверено сходство проб от побережий Хийумаа и Вормси, совпадение с профилем мелкомасштабного загрязняющего вещества, достигшего берега Хийумаа в начале апреля, и содержание серы в веществе».

Пробы взяты 19 мая от побережья Вормси, а от побережья Хийумаа 23 и 25 мая. Проба предыдущего мелкомасштабного загрязнения у Хийумаа была взята 9 апреля.

«Новые лабораторные анализы показали, что на взятые образцы не влияет микробиология окружающей среды, поэтому вполне вероятно, что загрязнение окружающей среды на момент взятия проб существовало около двух недель или меньше, — сказал Вакра. - Другой важный показатель - содержание серы в мазуте, и он скорее указывает на судовое топливо, которое используют сейчас. Что именно это значит, станет ясно в ходе дальнейшего анализа, когда мы сведем эти результаты с другими разрозненными данными».

По его словам, теперь при поиске виновника загрязнения больше внимания будет уделяться судам, которые ходили по морской трассе близ Хийумаа. «Мы пытаемся собрать цельную картину на основе косвенной информации, вероятности и данных моделирования. Пока не будет найден конкретный подозреваемый, нельзя исключать никакую версию», — сказал Вакра.

Химический анализ загрязнения подтвердил, что загрязнение, достигшее побережья Вормси и Хийумаа на прошлой неделе, представляет собой тяжелое судовое топливо, а выброшенные на берег фрагменты скорее всего происходят из одного источника. Майское загрязнение у Вормси и Хийумаа не совпадает с апрельским загрязнением у берегов Хийума. Содержание серы в загрязняющем воду у побережья тяжелом топливном масле схоже тем, что содержит судовое топливо, допустимое к использованию вне Балтийского моря.

Мазутом принято называть тяжелое судовое топливо.