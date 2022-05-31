Глава Эстонского топливного союза: есть опасение, что в ближайшее время цены продолжат расти

«Топливо, которое продается в Эстонии, поступает преимущественно с двух заводов: рафинирующего завода Мажейкиай в Литве и завода Порвоо в Финляндии. Владельцы обоих заводов — польский PNK Orlen и Neste соответственно – повели себя крайне решительно и сразу же отказались от российской нефти. Таким образом, мы можем сказать, что в нашем регионе верный шаг уже был сделан раньше и в связи с решением Европейского совета ничего исключительного не предвидится», - сказал Раамат BNS.

В то же время, по его словам, это решение безусловно отразится на европейском и глобальном рынках нефти и топлива. «На самом деле участники рынка ожидали этого решения и поэтому цена на сырьевую нефть Brent потихоньку поднялась выше 120 долларов и есть опасение, что в ближайшее время рост цен может продолжиться. В то же время, следует учитывать, что эмбарго вступит в силу через шесть месяцев в отношении сырьевой нефти и через восемь в отношении конечной продукции. Так что у участников рынка все-таки есть время на то, чтобы адаптироваться к ситуации и найти альтернативные каналы поставки. Например, Норвегия продемонстрировала готовность увеличить производство», - отметил Раамат.