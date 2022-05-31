Вт, 31.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

"Как коплиский трамвай": танкер дочерней фирмы «Газпрома» возит нефть в Эстонию

Юлле Харью Андрес Эйнманн
"Как коплиский трамвай": танкер дочерней фирмы «Газпрома» возит нефть в Эстонию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Судно East производит бункеровку неподалеку от Таллинна.
Судно East производит бункеровку неподалеку от Таллинна. Фото: Mihkel Maripuu

По данным Департамента полиции и погранохраны, в апреле и мае этого года судно дочерней компании «Газпром нефти» доставило в Эстонию огромное количество российской нефти и перекачало ее на другие суда, пишет Postimees.

В апреле на эстонских якорных стоянках бункеровка производилась 83 раза, из которых 25 (более 30%) ее осуществляло судно East, принадлежащее эстонской дочерней компании «Газпром нефти» Baltic Marine Bunker AS. C 1 по 27 мая East привозил нефть из России 22 раза.

«Раньше я не замечал, чтобы он ходил сюда так часто, но в последний месяц он ходит как коплиский трамвай, постоянно. Такое чувство, что он сбрасывает груз и сразу снова возвращается в Петербург», — прокомментировал один эстонский рыбак. 

Ключевые слова
Наверх