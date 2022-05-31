По данным Департамента полиции и погранохраны, в апреле и мае этого года судно дочерней компании «Газпром нефти» доставило в Эстонию огромное количество российской нефти и перекачало ее на другие суда, пишет Postimees.
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"Как коплиский трамвай": танкер дочерней фирмы «Газпрома» возит нефть в Эстонию
"Как коплиский трамвай": танкер дочерней фирмы «Газпрома» возит нефть в Эстонию
В апреле на эстонских якорных стоянках бункеровка производилась 83 раза, из которых 25 (более 30%) ее осуществляло судно East, принадлежащее эстонской дочерней компании «Газпром нефти» Baltic Marine Bunker AS. C 1 по 27 мая East привозил нефть из России 22 раза.