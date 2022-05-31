"Как коплиский трамвай": танкер дочерней фирмы «Газпрома» возит нефть в Эстонию

В апреле на эстонских якорных стоянках бункеровка производилась 83 раза, из которых 25 (более 30%) ее осуществляло судно East, принадлежащее эстонской дочерней компании «Газпром нефти» Baltic Marine Bunker AS. C 1 по 27 мая East привозил нефть из России 22 раза.

«Раньше я не замечал, чтобы он ходил сюда так часто, но в последний месяц он ходит как коплиский трамвай, постоянно. Такое чувство, что он сбрасывает груз и сразу снова возвращается в Петербург», — прокомментировал один эстонский рыбак.