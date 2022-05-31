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Летняя столица и в этом году осталась без голубого флага

Кристо Ниглас
Летняя столица и в этом году осталась без голубого флага
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Голубой флаг показывает, что пляж или мелкий порт организован дружелюбно по отношению к окружающей среде, является чистым и безопасным.
Голубой флаг показывает, что пляж или мелкий порт организован дружелюбно по отношению к окружающей среде, является чистым и безопасным. Фото: Lilli Tölp

Второй год подряд над представительским пляжем летней столицы Эстонии не будет развиваться голубой флаг, поскольку вода у побережья оказалась недостаточно чистой, пишет Pärnu Postimees.

Поскольку с качеством воды на главном пляже Пярну уже несколько лет имеются проблемы, самоуправление даже не обращалось в международный комитет с ходатайством о голубом флаге. Обеспокоенность вызывает превышающее норму количество кишечной бактерии и кишечного энтерококка в воде у пляжа.

В пробах, взятых у центрального пляжа, все было в пределах нормы, поэтому город надеется, что в следующем году представительский пляж все же будет признан достойным голубого флага. Получится ли это, зависит от качества воды в этом году.

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