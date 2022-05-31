Второй год подряд над представительским пляжем летней столицы Эстонии не будет развиваться голубой флаг, поскольку вода у побережья оказалась недостаточно чистой, пишет Pärnu Postimees.
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Летняя столица и в этом году осталась без голубого флага
Летняя столица и в этом году осталась без голубого флага
Поскольку с качеством воды на главном пляже Пярну уже несколько лет имеются проблемы, самоуправление даже не обращалось в международный комитет с ходатайством о голубом флаге. Обеспокоенность вызывает превышающее норму количество кишечной бактерии и кишечного энтерококка в воде у пляжа.
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