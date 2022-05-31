Летняя столица и в этом году осталась без голубого флага

Поскольку с качеством воды на главном пляже Пярну уже несколько лет имеются проблемы, самоуправление даже не обращалось в международный комитет с ходатайством о голубом флаге. Обеспокоенность вызывает превышающее норму количество кишечной бактерии и кишечного энтерококка в воде у пляжа.

В пробах, взятых у центрального пляжа, все было в пределах нормы, поэтому город надеется, что в следующем году представительский пляж все же будет признан достойным голубого флага. Получится ли это, зависит от качества воды в этом году.