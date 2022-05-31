Лийна Керсна отправится завтра давать показания

На прошлой неделе в пятницу Керсна получила письменное приглашение от Министерства финансов дать показания в связи с разбирательством по делу о проступке. «Ранее чиновники Минфина неоднократно сообщали СМИ о возможном возбуждении производства по делу о проступке. В акте проверки нет ни слова о возбуждении уголовного дела», — добавила Керсна.

24 мая BNS написало, что несмотря на требование EKRE, прокуратура не возбудила уголовное дело в отношении министра образования и науки Лийны Керсна за то, что она не организовала тендер на закупку экспресс-тестов для школ. По данным прокуратуры, признаков преступления в действах Керсна нет.

Прибавляет ли Керсна смелости тот факт, что прокуратура не возбудила уголовное дело? «Я знаю точно, что ни я, ни моя команда не получили никакой личной выгоды от закупки экспресс-тестов. В выигрыше оказались дети, которые несмотря на огромные волны вируса имели возможность максимально много и безопасно контактно обучатся», — рассказала Керсна.

Она добавила, что после экспресс-тестирования коэффициент заражаемости R начал падать, и заболеваемость снизилась во всех уездах и во всех возрастных группах. К тому же упала нагрузка на больницы. «Таким образом, выиграло общество в целом, но не я лично. Как видно из этой ситуации, я лично могу получить ущерб от этого решения», — сказала Керсна.

«В результате проверки выявились признаки двух проступков: заключение договора без организации необходимой процедуры и неправомерное изменение договора. Именно поэтому мы рассматриваем возможность возбуждения производства по делу о проступке», — сообщили Postimees в Министерстве финансов 10 мая.