Москва объясняет проблемы вывоза зерна из Украины морскими минами

«Для этого [прохода судов с зерном из украинских портов] необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы. Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее к пунктам назначения», - цитирует агентство «Интерфакс» заявление Лаврова на пресс-коференции в столице Бахрейна Манаме.