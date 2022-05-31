Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проблемы с поставками зерна из Украины связаны с морскими минными полями. Глава российской дипломатии призвал Киев разминировать акватории морских портов на Чёрном море.
Для подписчиков
Москва объясняет проблемы вывоза зерна из Украины морскими минами
Москва объясняет проблемы вывоза зерна из Украины морскими минами
«Для этого [прохода судов с зерном из украинских портов] необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы. Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее к пунктам назначения», - цитирует агентство «Интерфакс» заявление Лаврова на пресс-коференции в столице Бахрейна Манаме.
Ключевые слова