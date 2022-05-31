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Москва объясняет проблемы вывоза зерна из Украины морскими минами

rus.postimees.ee
Москва объясняет проблемы вывоза зерна из Украины морскими минами
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Зерно. Иллюстративное фото.
Зерно. Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проблемы с поставками зерна из Украины связаны с морскими минными полями. Глава российской дипломатии призвал Киев разминировать акватории морских портов на Чёрном море.

«Для этого [прохода судов с зерном из украинских портов] необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы. Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее к пунктам назначения», - цитирует агентство «Интерфакс» заявление Лаврова на пресс-коференции в столице Бахрейна Манаме.

Киев ранее обвинял в проблемах с поставками зерна Москву, которая перекрыла черноморские порты, после чего в апреле украинские поставки зерна упали до 1,1 миллиона тонн по сравнению с 5 миллионами тонн месяцем ранее. Лавров же утверждает, что позиция Москвы о гарантиях свободного вывоза украинского зерна давно известна странам Запада.

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