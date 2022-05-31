Сийма Калласа обвинили в расизме и национализме

А именно, речь идет о словах: «В пояснительной записке к законопроекту сказано о маленьком естественном приросте населения Эстонии. О чьем приросте? Если читать пышущие демагогией статьи, то создается впечатление, что говорят о естественном приросте этнических эстонцев. Но планируемое детское пособие задумано для всех постоянных жителей Эстонии, в том числе для лиц без гражданства и для 80 000 граждан Российской Федерации. Если это правда, что обсуждаемый законопроект увеличивает естественный прирост постоянного населения, то в соответствии с логикой социально-экономических обстоятельств, он увеличивает разницу в соотношении эстонцев и неэстонцев в пользу неэстонцев. Это подходит Центристской партии, но подходит ли это националистам?»