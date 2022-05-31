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Сийма Калласа обвинили в расизме и национализме

С комментарием Партии реформ
Ирина Каблукова
Сийма Калласа обвинили в расизме и национализме
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Siim Kallas.
Siim Kallas. Фото: Mihkel Maripuu

Во вторник, во время первого чтения законопроекта об увеличении детских пособий, один из основателей и почетный председатель Партии реформ Сийм Каллас выступил с речью, заставившей даже представителя EKRE Пеэтера Эрнитса поинтересоваться, не собирается ли Каллас вводить в стране сегрегацию. При этом в партии говорят, что это был камень в огород EKRE, а не призыв к неравному обращению к жителям Эстонии.

А именно, речь идет о словах: «В пояснительной записке к законопроекту сказано о маленьком естественном приросте населения Эстонии. О чьем приросте? Если читать пышущие демагогией статьи, то создается впечатление, что говорят о естественном приросте этнических эстонцев. Но планируемое детское пособие задумано для всех постоянных жителей Эстонии, в том числе для лиц без гражданства и для 80 000 граждан Российской Федерации. Если это правда, что обсуждаемый законопроект увеличивает естественный прирост постоянного населения, то в соответствии с логикой социально-экономических обстоятельств, он увеличивает разницу в соотношении эстонцев и неэстонцев в пользу неэстонцев. Это подходит Центристской партии, но подходит ли это националистам?»

После завершения речи Эрнитс задал вопрос руководившему заседанием парламента Мартину Хельме: «Господин председатель! По тому, что я услышал от уважаемого Сийма Калласа, я понял, что речь идет о призыве к сегрегации. Якобы в законопроекте нет разграничений и что пособия получат все, кто тут есть - и 80 000 россиян, и так далее. Правильно ли я понял, что подобные призывы являются приемлемыми в парламенте Эстонской Республики?»

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