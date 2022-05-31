Российский боец ММА Александр Емельяненко проходит лечение от алкоголизма

"Не совсем он спортивный, скажем так... Там частная клиника с возможностью тренироваться. Все видели состояние Александра — объективно, сейчас тренировки ему во вред. Основная задача: вывести его в нормальное состояние. Москва плохо влияет в плане концентрации: какие-то друзья, товарищи, какие-то соблазны... Москва — это дополнительные риски, которые хотелось бы исключить. В Екатеринбурге будет проще, это профилированный центр".