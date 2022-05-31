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Российский боец ММА Александр Емельяненко проходит лечение от алкоголизма

rus.postimees.ee
Российский боец ММА Александр Емельяненко проходит лечение от алкоголизма
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Александр Емельяненко
Александр Емельяненко Фото: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре в Екатеринбурге, сообщает РИА Спорт.

Об этом на YouTube-канале "Ушатайка" рассказал менеджер спортсмена Никита Бурчак:

"Не совсем он спортивный, скажем так... Там частная клиника с возможностью тренироваться. Все видели состояние Александра — объективно, сейчас тренировки ему во вред. Основная задача: вывести его в нормальное состояние. Москва плохо влияет в плане концентрации: какие-то друзья, товарищи, какие-то соблазны... Москва — это дополнительные риски, которые хотелось бы исключить. В Екатеринбурге будет проще, это профилированный центр".

Напомним, что в сентябре Емельяненко-младшему предстоит боксерский поединок с Вячеславом Дациком.

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