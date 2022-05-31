Из кризиса семейных врачей нет быстрого выхода

Без определенного семейного врача в настоящее время в Эстонии 53 списка, в которых работают замещающие врачи.

«У них более высокая почасовая ставка, чем у зарегистрированного семейного врача, им возмещаются расходы на дорогу, но они несут меньше ответственности. Поэтому ни одному замещающему врачу нет никакого смысла брать список», — сказала профессор медицины Руть Калда, добавив, что финансирование должно мотивировать противоположное поведение.