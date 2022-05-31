Провалившиеся конкурсы на замещение должности семейного врача стали обычным явлением и число списков, оставшихся без семейного врача, с годами растет, но ни чиновники, ни врачи не обещают нуждающимся в помощи быстрого решения проблемы. Ясно лишь то, что для изменений нужны дополнительные средства, пишет Postimees.
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Из кризиса семейных врачей нет быстрого выхода
Из кризиса семейных врачей нет быстрого выхода
Без определенного семейного врача в настоящее время в Эстонии 53 списка, в которых работают замещающие врачи.