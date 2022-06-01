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АНАЛИЗ ⟩ Правительство Каи Каллас доживает последние дни?

Микк Салу
Правительство Каи Каллас доживает последние дни?
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Ссора между Партией реформ и Центристской партией резко вспыхнула почти три недели назад, за это время ситуация никуда не сдвинулась. Ни один из партнеров по коалиции не сделал шага навстречу друг другу, по крайней мере публично, при этом звучали высказывания в ультимативном тоне.
Ссора между Партией реформ и Центристской партией резко вспыхнула почти три недели назад, за это время ситуация никуда не сдвинулась. Ни один из партнеров по коалиции не сделал шага навстречу друг другу, по крайней мере публично, при этом звучали высказывания в ультимативном тоне. Фото: Eero Vabamägi

​Вероятно, мы видим последние дни этого правительства. Формально нужно сделать еще несколько шагов, но позиции и Партии реформ, и Центристской партии таковы, что выход из правительственного кризиса становится все более маловероятным, пишет Postimees.

Причиной (или повод, в зависимости от трактовки) конфликта является законопроект об увеличении детских пособий. Если Партия реформ не подвергнет законопроект в парламенте обструкции (затормозит работу над законопроектом, предлагая сотни поправок), на следующей неделе состоятся второе и третье чтения законопроекта, и закон будет принят. Это означает, как неоднократно заявляла Кая Каллас, конец коалиции.

Пока что продвигаются дальше шаг за шагом. В понедельник Партия реформ представила в Рийгикогу предложение отозвать законопроект. Это предложение не было поддержано большинством в Рийгикогу, а значит, работа над законопроектом будет продолжена. «Сейчас мы решаем, как действовать дальше», — говорит Март Вырклаев, лидер фракции Партии реформ.

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