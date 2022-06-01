Вероятно, мы видим последние дни этого правительства. Формально нужно сделать еще несколько шагов, но позиции и Партии реформ, и Центристской партии таковы, что выход из правительственного кризиса становится все более маловероятным, пишет Postimees.
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АНАЛИЗ ⟩ Правительство Каи Каллас доживает последние дни?
Правительство Каи Каллас доживает последние дни?
Причиной (или повод, в зависимости от трактовки) конфликта является законопроект об увеличении детских пособий. Если Партия реформ не подвергнет законопроект в парламенте обструкции (затормозит работу над законопроектом, предлагая сотни поправок), на следующей неделе состоятся второе и третье чтения законопроекта, и закон будет принят. Это означает, как неоднократно заявляла Кая Каллас, конец коалиции.