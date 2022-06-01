АНАЛИЗ ⟩ Правительство Каи Каллас доживает последние дни?

Ссора между Партией реформ и Центристской партией резко вспыхнула почти три недели назад, за это время ситуация никуда не сдвинулась. Ни один из партнеров по коалиции не сделал шага навстречу друг другу, по крайней мере публично, при этом звучали высказывания в ультимативном тоне.

Фото: Eero Vabamägi