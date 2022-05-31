Цены рухнут? Германия на три месяца снизит акцизы на топливо

Издание ZDF пишет, что с 1 июня до конца августа акциз на бензин снизится на 35,2 цента, а на дизельное топливо - на 16,7 цента за литр. Оба снижения уже включают налог с оборота и, по данным ZDF, являются максимум того, что может предоставить Германия в соответствии с европейским законодательством.

В то же время издание отмечает, что розничная цена будет устанавливаться владельцами заправок и производителями топлива, а продавцы топлива не обязаны снижать цены. Также уточняется, что никто точно не знает, что будет с ценами на заправках сегодня ночью после снижения акцизов. В то же время говорится, что резкого падения цен в целом по стране с полуночи не ожидается — в резервуарах еще ранее закупленное топливо с более высокой ставкой акциза.

В Министерстве финансов Германии также отметили, что розничная цена на заправках может снижаться лишь постепенно, поскольку на заправках все еще есть топливо с более высоким акцизом. Все топливо, поступающее в резервуары сегодня до полуночи, считаются с высокой ставкой акциза, пишет издание.

Сеть заправок Shell сообщила ZDF, что с июня ожидает роста числа клиентов на заправочных станциях, но не безумного ажиотажа.