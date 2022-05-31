Правительство Германии с июня снизит акциз на топливо на три месяца, чтобы, несмотря на высокие цены на топливо, возможность заправиться оставалась доступной для местных жителей.
Цены рухнут? Германия на три месяца снизит акцизы на топливо
Издание ZDF пишет, что с 1 июня до конца августа акциз на бензин снизится на 35,2 цента, а на дизельное топливо - на 16,7 цента за литр. Оба снижения уже включают налог с оборота и, по данным ZDF, являются максимум того, что может предоставить Германия в соответствии с европейским законодательством.
В то же время издание отмечает, что розничная цена будет устанавливаться владельцами заправок и производителями топлива, а продавцы топлива не обязаны снижать цены. Также уточняется, что никто точно не знает, что будет с ценами на заправках сегодня ночью после снижения акцизов. В то же время говорится, что резкого падения цен в целом по стране с полуночи не ожидается — в резервуарах еще ранее закупленное топливо с более высокой ставкой акциза.
В Министерстве финансов Германии также отметили, что розничная цена на заправках может снижаться лишь постепенно, поскольку на заправках все еще есть топливо с более высоким акцизом. Все топливо, поступающее в резервуары сегодня до полуночи, считаются с высокой ставкой акциза, пишет издание.
Сеть заправок Shell сообщила ZDF, что с июня ожидает роста числа клиентов на заправочных станциях, но не безумного ажиотажа.
По состоянию на воскресенье, литр дизельного топлива в Германии стоил в среднем 2, 026 евро, а Super E10 (95-й бензин в нашем понимании) стоил 2, 129 евро. Ожидается, что после снижения акциза цена Super E10 на АЗС составит 1,78 евро, а цена литра дизельного топлива — 1,86 евро.