Эмили Бриджес: трансгендеры – мишени и боксерские груши

После этого Бриджес обвинила UCI в использовании трансженщин в качестве мишеней в «культурной войне».

21-летняя Бриджес прошла квалификацию для участия в Национальном чемпионате по велогонкам, который проходил в прошлом месяце. Однако всего за несколько дней до этого UCI сообщил, что участие велосипедистки может быть разрешено только после того, как будет подтверждено ее право участвовать в международных соревнованиях.

Власти сослались на тот факт, что международные рейтинговые очки начисляются на национальных чемпионатах. Поэтому утверждалось, что со стороны Бриджес было бы несправедливым лишать других велогонщиц очков, не имея официального разрешения на участие в соревнованиях.

Ранее считалось, что она имеет право участвовать в женских соревнованиях из-за снижения уровня тестостерона после гормональной терапии. Однако, несмотря на соблюдение правил организации British Cycling, учреждение приостановило разрешение в ожидании проверки.

В результате скандала бизнесмен Питер Стэнтон, поддерживающий проведение велогонок, прекратил спонсировать женские гонки, проходящие в графстве Лестершир. По данным источника, предприниматель разорвал контракт, узнав, что организаторы не допустили до соревнований среди женщин трансгендера Эмили Бриджес. Он также заявил, что больше не будет помогать в организации велогонок, поскольку у него много друзей в трансгендером сообществе, которые огорчены ситуацией вокруг Эмили Бриджес.

Это поставило проведение гонки под угрозу.

Бриджес также прокомментировала ситуацию.

«Мы стали боксерскими грушами. На данный момент мы стали теми, против кого ведется культурная война», — сказала она журналу Diva Magazine.

«Необходимо больше больше образования, больше знаний, позитивных откликов. Люди делают выводы и составляют мнение, основываясь не на полной картине. Чем больше исследований будет проведено, тем больше будет конкретных доказательств».

Бриджес утверждала, что отношение к трансгендерам в обществе отразилось и в мерах, налагаемых спортивными организациями: «Спорт действует как микрокосм для остального общества, поэтому патриархальная структура, существующая в остальном обществе, в спорте усиливается», - сказала она.