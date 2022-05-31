Расследование военных преступлений в Украине: Эстония присоединилась к следственной группе

О присоединении стран Балтии и Словакии сообщила сегодня в Гааге на координационном совещании агентства по сотрудничеству Eurojust генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Помимо Украины, в международную следственную группу входили Литва и Польша.

На сегодняшней встрече Карим Хан, главный прокурор Международного уголовного суда (МУС), также объявил об открытии офиса в Киеве для улучшения логистики в расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине.

Следственная группа, изначально состоявшая из представителей Украины, Литвы и Польши, была создана в конце марта, а через несколько недель МУС приступил к расследованию военных преступлений в Украине.

Свои собственные расследования начали прокуратуры таких стран как Германия, Франция, Швеция, Норвегия и Швейцария.

По словам Венедиктовой, международная следственная группа начнет расследование в отношении 80 подозреваемых военных преступников. При этом Венедиктова подчеркнула, что украинская судебная система в свете текущих событий сильно загружена и что международная помощь очень приветствуется.

Украинская прокуратура уже возбудила более 8000 уголовных дел в связи с войной и выявила более 500 подозреваемых, в числе которых российские министры, военачальники и пропагандисты.