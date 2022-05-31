Покупатели, забронировавшие квартиру в новостройке, остались с носом

Клиент забронировал квартиру в конце прошлого года, а уже через месяц после начала войны в Украине девелопер Fonde Holding поднял цену на квартиру на 15%.

Заказчик понимал необходимость повышения цен, – ведь война в Украине повысила цены на большинство материалов и изделий на несколько десятков процентов – но затем последовало почти два месяца молчания, когда он не получил никакой информации. И вот, наконец пришло неожиданное сообщение - бронирование отменяется. И этот случай - далеко не единственный.