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Покупатели, забронировавшие квартиру в новостройке, остались с носом

rus.postimees.ee
Покупатели, забронировавшие квартиру в новостройке, остались с носом
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Võti.
Võti. Фото: www.flickr.com

У клиента, который хотел купить себе жилье в новой застройке Kiili Kodukvartal, договор бронирования был неожиданно расторгнут - в качестве обоснования был указан безумный рост цен на строительство, пишет Äripäev, добавляя, что как вскоре стало известно заказчику, застройщик активно искал новых клиентов.

Клиент забронировал квартиру в конце прошлого года, а уже через месяц после начала войны в Украине девелопер Fonde Holding поднял цену на квартиру на 15%.

Заказчик понимал необходимость повышения цен, – ведь война в Украине повысила цены на большинство материалов и изделий на несколько десятков процентов – но затем последовало почти два месяца молчания, когда он не получил никакой информации. И вот, наконец пришло неожиданное сообщение - бронирование отменяется. И этот случай - далеко не единственный.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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