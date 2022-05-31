Операторы электропередающих систем стран Балтии рассматривают возможность расторжения договора и прекращения платежей останавливающему деятельность из-за санкций для России поставщику электроэнергии Inter RAO Lietuva (импортер российской электроэнергии в Литву, входящий в российский энергетический концерн "Интер РАО") за предоставляемый им остаточный дисбаланс, подтвердил BNS эстонский оператор Elering.
Эстонский оператор: мы думаем расторгнуть договор с импортером российской электроэнергии
"Идут дискуссии, прекратить ли платежи Inter RAO, и Elering действительно готов прекратить платежи, как только вопрос будет официально согласован. (...) Дискуссии ведутся между тремя операторами передающих систем стран Балтии", - говорится в комментарии Elering для BNS.
Компания не указала, когда предполагается расторгнуть соглашение трех операторов о расчетах за межсистемный дисбаланс.
Между тем литовский оператор Litgrid сообщил BNS, что, будучи зарегистрированной на бирже компанией, не станет публично комментировать изменения в договорах до того, как они произойдут.
Согласно подписанному в 2014 году соглашению о расчетах за межсистемный дисбаланс, три оператора системы электропередачи стран Балтии рассчитываются с Inter RAO Lietuva за предоставляемый Россией остаточный дисбаланс. Эта услуга предоставляется потому, что страны Балтии до сих пор действуют в так называемом кольце БРЭЛЛ, а первичное управление частотой обеспечивает российский оператор передающей сети.
Договор действует до конца этого года. Однако, по данным источников BNS, его планируется расторгнуть с 1 июня.
Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) в минувшую пятницу приостановил действие лицензии Inter RAO Lietuva на импорт электроэнергии и лицензии независимого поставщика до 26 июня. ГСРЭ отзовет разрешения, если компания до того времени не продемонстрирует свою финансовую состоятельность.