Эстонский оператор: мы думаем расторгнуть договор с импортером российской электроэнергии

"Идут дискуссии, прекратить ли платежи Inter RAO, и Elering действительно готов прекратить платежи, как только вопрос будет официально согласован. (...) Дискуссии ведутся между тремя операторами передающих систем стран Балтии", - говорится в комментарии Elering для BNS.

Компания не указала, когда предполагается расторгнуть соглашение трех операторов о расчетах за межсистемный дисбаланс.

Между тем литовский оператор Litgrid сообщил BNS, что, будучи зарегистрированной на бирже компанией, не станет публично комментировать изменения в договорах до того, как они произойдут.

Согласно подписанному в 2014 году соглашению о расчетах за межсистемный дисбаланс, три оператора системы электропередачи стран Балтии рассчитываются с Inter RAO Lietuva за предоставляемый Россией остаточный дисбаланс. Эта услуга предоставляется потому, что страны Балтии до сих пор действуют в так называемом кольце БРЭЛЛ, а первичное управление частотой обеспечивает российский оператор передающей сети.

Договор действует до конца этого года. Однако, по данным источников BNS, его планируется расторгнуть с 1 июня.