Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства украинскими детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей.
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Путин упростил выдачу гражданства украинским сиротам после новостей ООН про сотни убитых детей
Путин упростил выдачу гражданства украинским сиротам после новостей ООН про сотни убитых детей
Документ опубликован 31 мая на официальном портале правовой информации РФ. Мера касается не только «граждан» так называемых «народных республик Донбасса», но и граждан из других регионов Украины.
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