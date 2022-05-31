Путин упростил выдачу гражданства украинским сиротам после новостей ООН про сотни убитых детей

Документ опубликован 31 мая на официальном портале правовой информации РФ. Мера касается не только «граждан» так называемых «народных республик Донбасса», но и граждан из других регионов Украины.

«Обращаться с заявлением о приёме в гражданство вправе руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины, либо Херсонской области Украины», - в частности написано в путинском указе.