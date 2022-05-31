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Путин упростил выдачу гражданства украинским сиротам после новостей ООН про сотни убитых детей

rus.postimees.ee
Путин упростил выдачу гражданства украинским сиротам после новостей ООН про сотни убитых детей
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9-летняя Каролина вернулась в поселок Новоселовка под Черниговом после освобождения от оккупации, апрель 2022.
9-летняя Каролина вернулась в поселок Новоселовка под Черниговом после освобождения от оккупации, апрель 2022. Фото: © UNICEF / UN0632760 / Gilbertson VII Photo

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства украинскими детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей.

Документ опубликован 31 мая на официальном портале правовой информации РФ. Мера касается не только «граждан» так называемых «народных республик Донбасса», но и граждан из других регионов Украины.

«Обращаться с заявлением о приёме в гражданство вправе руководитель организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины, либо Херсонской области Украины», - в частности написано в путинском указе.

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