Хотя министр окружающей среды Эрки Сависаар до сих пор не пояснил, какие предприятия пострадают от возможного прекращения импорта российских пиломатериалов и как им помогла бы продажа большего количества государственного леса, парламентская оппозиция не торопится выражать недоверие Сависаару, обосновывая это чрезмерной сложностью темы, пишет Postimees.
Оппозиция - о недоверии Сависаару: это слишком сложная тема!
«У нас есть только десять голосов, необходим 21, чтобы инициировать вотум недоверия», — заявил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, по словам которого, решение о недоверии Сависаару еще не принято, но большое количество соцдемов считает его оправданным.
«Мы обсудили совокупный эффект двух решений <Сависаара> — увеличения объемов вырубки и законопроекта об упрощении вырубки важных для местных жителей лесов», — сказал Лаури Ляэнеметс во вторник утром после того, как народная инициатива «Эрки Сависаар, уйди в отстввку!" собрала в общей сложности 1000 голосов, что значит, что петиция дойдет до Рийгикогу.
«Мы также обсудили, куда идет этот российский лес. Я не понимаю, почему нельзя выяснить, куда она идет?!» - выразил удивление Ляэнеметс и пообещал разобраться, прежде чем что-то решать.
«Мы еще не обсуждали этот вопрос, - прокомментировал председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер. - Нам нужно более серьезно заняться темой Сависааае, информация для нас еще свежа. Если председатель Центристской партии говорит, что он не в курсе предыстории решения Сависаара и премьер-министр как партнер по коалиции тоже этого не знает, это странно, но в этом правительстве происходят только странные вещи!»
«Что мы обсуждали, так это недоверие Лийне Керсна. Явных нарушений закона и материала для недоверия хоть отбавляй. Однако мы надеемся на здравый смысл министра и на то, что он сказала, что возьмет на себя ответственность и подаст в отставку».
«Нельзя сказать, что он совершил что-то настолько преступное», — сказала член фракции EKRE Мооника Хельме о выражении недоверия Сависаару.
«Эти лесные темы очень сложны, — сказал заместитель председателя EKRE Март Хельме. — Недостаточно просто заявить, что Сависаар является чьим-то лоббистом и, дескать, пускай уходит в отставку».
«Сависаар — это фасад, но проблемы гораздо глубже», — добавила Мооника Хельме.
Российские импортеры леса до сих пор неизвестны
Вы знаете, какие лесопромышленные компании пострадают в результате прекращения импорта из России?
«В последний раз Мерри Аарт говорила нам, что знает все лесозаготовительные компании, которые импортируют материал из России и в настоящее время планируют прекратить это», — сказал Март Хельме.
«Март Хельме переоценил мои способности», — ответила на это член парламентской комиссии по делам сельской жизни Мерри Аарт и пообещала сообщить, когда услышит о любой такой компании.
Эрки Сависаар заявил в Facebook в понедельник вечером, что до сих пор не знает, какие компании могут оказаться в сложной ситуации из-за запрета на ввоз российского леса с 9 июля. «Это налоговая тайна, и даже министр не имеет к ней доступа», — сказал он.
Это не помешало Сависаару в тот же день оправдвать увеличение объема вырубки гослеса, выступая по радио Äripäev: "Дополнительный объем в первую очередь покроет потребности центральных теплостанция для обогрева жилых домов. Конечно, бумажная промышленность тоже вызывает озабоченность, там используется много импортного материала».
В Эстонии есть два предприятия бумажно промышленности - бумажная фабрика Ряпина, которая использует в качестве сырья только эстонскую макулатуру, и управляющая бумажной фабрикой в Кехра фирма Horizon Paberi и Tselluloosi AS, сырьем которой была и остается только эстонская хвойная древесина.
Однако порядок продажи древесины RMK не позволяет перенаправлять древесину на центральные теплостанции - 85 процентов древесины продается партнерам по долговременным договорам.
Март и Мооника Хельме заявили, что и у них нет доступа к данным Налогово-таможенного департамента.
«Мы депутаты, у нас нет права на слежку, — сказал Март Хельме. —Если здесь есть подозрение на коррупцию, это задача полиции безопасности! Если полиция безопасности не берет трубку, говорит, что не занимается этим, то кто тогда занимается? Криминальная полиция? Пожалуйста - у нас есть учреждения, действуйте! Роль СМИ заключается в том, чтобы привлечь внимание соответствующих институций. Почему вы сидите в кустах?!»
Чета Хельме разделяет мнение Хелира-Вальдора Сеэдера, что, в отличие от Сависаара, они понимают нарушения закона Лийной Керсна, поэтому министр образования и науки должна уйти в отставку. «Речь идет о крупномасштабной растрате или бесконтрольном расходовании государственных денег», — сказала Мооника Хельме.
«Это чисто коррупционная сделка! — говорит Март Хельме. — Даже если это процедура административного правонарушения, министр должна уйти в отставку! Эта штука так воняет, что стыдно за нашу банановую республику! После чего я подал в отставку? После того, как сказал, что Байден коррумпирован! Какой страшный скандал — я же порчу отношения с союзниками!»