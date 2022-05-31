Оппозиция - о недоверии Сависаару: это слишком сложная тема!

«У нас есть только десять голосов, необходим 21, чтобы инициировать вотум недоверия», — заявил председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, по словам которого, решение о недоверии Сависаару еще не принято, но большое количество соцдемов считает его оправданным.

«Мы обсудили совокупный эффект двух решений <Сависаара> — увеличения объемов вырубки и законопроекта об упрощении вырубки важных для местных жителей лесов», — сказал Лаури Ляэнеметс во вторник утром после того, как народная инициатива «Эрки Сависаар, уйди в отстввку!" собрала в общей сложности 1000 голосов, что значит, что петиция дойдет до Рийгикогу.

«Мы также обсудили, куда идет этот российский лес. Я не понимаю, почему нельзя выяснить, куда она идет?!» - выразил удивление Ляэнеметс и пообещал разобраться, прежде чем что-то решать.

«Мы еще не обсуждали этот вопрос, - прокомментировал председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер. - Нам нужно более серьезно заняться темой Сависааае, информация для нас еще свежа. Если председатель Центристской партии говорит, что он не в курсе предыстории решения Сависаара и премьер-министр как партнер по коалиции тоже этого не знает, это странно, но в этом правительстве происходят только странные вещи!»

«Что мы обсуждали, так это недоверие Лийне Керсна. Явных нарушений закона и материала для недоверия хоть отбавляй. Однако мы надеемся на здравый смысл министра и на то, что он сказала, что возьмет на себя ответственность и подаст в отставку».

«Нельзя сказать, что он совершил что-то настолько преступное», — сказала член фракции EKRE Мооника Хельме о выражении недоверия Сависаару.

«Эти лесные темы очень сложны, — сказал заместитель председателя EKRE Март Хельме. — Недостаточно просто заявить, что Сависаар является чьим-то лоббистом и, дескать, пускай уходит в отставку».

«Сависаар — это фасад, но проблемы гораздо глубже», — добавила Мооника Хельме.

Российские импортеры леса до сих пор неизвестны

Вы знаете, какие лесопромышленные компании пострадают в результате прекращения импорта из России?

«В последний раз Мерри Аарт говорила нам, что знает все лесозаготовительные компании, которые импортируют материал из России и в настоящее время планируют прекратить это», — сказал Март Хельме.

«Март Хельме переоценил мои способности», — ответила на это член парламентской комиссии по делам сельской жизни Мерри Аарт и пообещала сообщить, когда услышит о любой такой компании.

Эрки Сависаар заявил в Facebook в понедельник вечером, что до сих пор не знает, какие компании могут оказаться в сложной ситуации из-за запрета на ввоз российского леса с 9 июля. «Это налоговая тайна, и даже министр не имеет к ней доступа», — сказал он.