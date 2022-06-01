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Кальюлайд: влияние нефтяного эмбарго на экономику РФ будет не мгновенным, но очень сильным

Павел Соболев
Кальюлайд: влияние нефтяного эмбарго на экономику РФ будет не мгновенным, но очень сильным
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  • В западном мире наблюдается заметная усталость политиков и населения от войны в Украине
  • Общение Макрона и Путина — это общение лидеров двух ядерных держав
  • Россия скоро постарается реанимировать контакты со своими агентами влияния в Эстонии

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, заместитель председателя парламентской комиссии по делам Евросоюза Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся разрушительности нового пакета санкций ЕС для российской военной машины, а также критики в адрес лидеров Германии и Франции в связи с их звонками Владимиру Путину.

- Позавчера вечером в Брюсселе внеочередной саммит ЕС достиг политического соглашения о введении эмбарго на российскую нефть, по которому ее импорт в ЕС сократится к концу года на девяносто процентов. Из-под эмбарго выведены только поставки нефти по трубопроводу «Дружба», от которых зависят Венгрия, Чехия и Словакия. Предполагается, что отказ и от этой нефти также произойдет при первой возможности. Сокращение импорта российской нефти в Европу на девяносто процентов — насколько это сильный удар по российской военной машине? Как быстро введение этих санкций отразится на ходе войны?

- Конечно, эти санкции не сразу отразятся на величине поступлений в госбюджет РФ, из которого финансируется война. Однако если говорить о постепенном влиянии на российскую военную машину, то эти санкции в конечном итоге нанесут российской экономике очень значительный ущерб. Не будем забывать, что ЕС — это самый крупный экспортный партнер России в сфере торговли нефтью. Более пятидесяти процентов продаж российской нефти приходится на Европу. Если поставки российской нефти в ЕС действительно сократятся на девяносто процентов, Россия потеряет огромные деньги.

В то же время нужно помнить, что по-прежнему остаются исключения в рамках этого эмбарго. Во-первых, запрет на импорт российской нефти распространяется пока только на поставки танкерами. Что же касается российских нефтепродуктов, то связанные с ними санкции начнут действовать только с начала следующего года. При этом Чехия в порядке исключения получила право покупать российские нефтепродукты до середины 2024 года. И график запуска одобренных санкций, и многочисленные исключения показывают, что лидерам стран ЕС было очень сложно договориться по этой теме.

- Президент Эстонии Алар Карис заявил на днях, что если Европа сохранит единство в своей поддержке Украины, ждать победы Украины в войне долго не придется. По словам Кариса, изменение политики в отношении России в таких странах, как Германия, требует времени, но уже сейчас Франция и Германия, хоть их и критикуют, тоже очень сильно помогают Украине. Карис добавил, что невольная поддержка финансирования войны путем покупки в России нефти и газа будет сокращаться, а страны ЕС, которым не справиться без российского сырья, получат помощь от партнеров. Прав ли президент Карис? Сохранится ли единство Европы, не устанет ли ЕС от войны?

- К сожалению, я склонен согласиться с теми экспертами, включая и эстонских, которые говорят, что усталость от войны среди политиков в ЕС уже чувствуется. Это заметно даже на примере того, как много времени у ЕС заняло согласование шестого санкционного пакета. Глава Еврокомиссии в самом начале мая объявила, что этот пакет, включающий нефтяное эмбарго, готов и будет принят через неделю, но в итоге этот процесс занял практически месяц. В конце концов это решение было принято, но в нем так много оговорок и исключений, что совершенно ясно, что консенсус дался тяжело. Речь идет о компромиссе, достижение которого было мучительным.

Также нельзя не замечать, что США и Европа немного по-разному смотрят на перспективы развития этого военного конфликта. Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг дал интервью Би-би-си, в ходе которого его спросили об упреках Украины в адрес альянса. Мол, НАТО не сделало ничего особенного, чтобы по-настоящему помочь Украине. Столтенберг все время говорил о том, что в НАТО состоят очень разные страны, что у этих стран бывают разные позиции. Что трудно приходить к общей точке зрения.

Риторика такого рода звучит постоянно, так что такая усталость уже наблюдается, как у политиков, так и в обществах западных стран. Разумеется, внутриполитические факторы могут влиять на внешнюю политику этих стран. Например, высокая инфляция. Осенью, по мнению многих экспертов, наверняка возникнут огромные проблемы с энергоносителями. И уже наблюдаются большие проблемы с продовольственными поставками.

- Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон резко раскритиковал беседу, которую провели в субботу с Владимиром Путиным Олаф Шольц и Эммануэль Макрон. Михкельсон отметил, что постоянная легитимизация развязавшего войну диктатора постыдна для всего ЕС. Как сказал Михкельсон, если Макрона и Шольца беспокоит продовольственный кризис, вызванный блокадой украинских портов, то надо создавать гуманитарный конвой в Черном море и способствовать проходу украинских торговых судов. Есть ли еще какой-то смысл в телефонной дипломатии, к которой в отношении Кремля прибегают некоторые западные лидеры, или же нужно поступать так, как советует Марко Михкельсон? Не давать Путину повод считать себя достойным переговоров?

- Прежде всего нужно понимать, что с позиции главы парламентской комиссии все-таки можно позволять себе куда более резкие высказывания, чем могут позволить себе, например, президент страны или министры. Да, Марко Михкельсон руководит комиссией Рийгикогу по иностранным делам, но все равно у парламентария остается больше свободы для высказывания своего личного мнения, чем у главы государства или членов правительства. Президент Алар Карис, скажем, не может забывать о том, что через какое-то время у него может возникнуть необходимость решить какой-то важный для Эстонии вопрос с теми же Макроном и Шольцем. Так что для президента такую критику позволять себе не слишком конструктивно.

Кроме того, к сожалению, очень мало говорится, что те проблемы с поставками продуктов питания, которые только усиливаются, в разных частях мира будут иметь разные последствия. Для жителей Европы эта ситуация означает, что еда в Европе будет стоить намного дороже. Но, скорее всего, мы с этим как-нибудь справимся, хотя многим людям и придется очень сложно. Но для африканских стран, для стран арабского мира эти проблемы означают самую настоящую катастрофу. Да, мы живем в XXI веке, в цифровой эре, когда кажется, что угроза голода осталась в прошлом, но сейчас очевидно, что миллионы людей могут в ближайшее время просто погибнуть из-за отсутствия еды.

Отсутствие еды в определенных регионах мира вызывает масштабные миграционные процессы. Если людям где-то в самом буквальном смысле нечего есть, они стараются переместиться туда, где можно найти еду. Например, в Европу.

Еще один важный аспект, который нужно учитывать, рассуждая о звонках Макрона Путину, касается ядерного оружия. Франция осталась единственной страной в ЕС, у которой есть ядерное оружие. Думаю, что это одна из причин, по которой президент Франции так часто оказывается в последнее время на первом плане, когда речь заходит и о войне в Украине, и о безопасности в Европе. Когда произошел Карибский кризис, Кеннеди и Хрущев все равно обменивались посланиями и проводили прямые переговоры. Не так давно Джо Байдена спрашивали, готов ли он в случае необходимости поговорить с Путиным. Байден дал понять тогда, что если вдруг возникла бы возможность остановить войну с помощью такого разговора, он пошел бы на это.

Полной блокады российских лидеров не происходило и в советское время. У Хрущева во время Карибского кризиса стояли ядерные ракеты, которые были прямо нацелены на США. Несмотря на это, с ним все равно продолжали диалог. Без труда можно найти фотографии, на которых Брежнев и Никсон катаются вместе на машине. Или Кеннеди и Хрущев в прекрасном настроении проводят вместе время в Белом доме. Сложно представить себе ситуацию, в которой между лидерами ядерных держав вообще отсутствовала бы связь.

- Украинские власти сообщают, что РФ продвигает на Западе нарратив о неизбежной победе России в войне с помощью лояльных Москве западных экспертов. Это французский центр исследований в области разведки, это бывший американский сенатор Ричард Блэк, это итальянский генерал Леонардо Трикарико, это немецкий «Институт Шиллера». Влияние этих персон и организаций на западные общества и на западную политику довольно маргинальное, но, тем не менее, Россия продолжает пытаться находить таких людей и институции и использовать их как спикеров своей пропаганды. Готов ли кто-то на Западе еще прислушиваться к так называемым «путинферштеерам»? Или дискредитация действующей российской власти столь сильна, что сама идея «учитывать интересы России» повсеместно утратила всякую привлекательность?

- Я думаю, что в самом начале войны, когда российская пропаганда готовила свою аудиторию к блицкригу, но этот план не реализовался, возникла непонятная для российской власти ситуация. После месяца боевых действий, когда стало ясно, что, например, Киев взять не удастся, у телеведущих на главных российских каналах не имелось четкой стратегии поведения. Они не знали, что им нужно говорить, и позволяли себе довольно много импровизации.

В результате российской пропаганде пришлось сосредоточиться на событиях в восточной части Украины. Перегруппировка сил, логистические задачи потребовали там очень много усилий, и пропаганда тоже была поглощена тем, чтобы ставить новые акценты. Сейчас у российских властей и у российской пропаганды появляется свободное время, и они снова начинают думать о том, как активнее транслировать свой мессидж Западу. К ним пришло понимание, что сейчас еще выглядит реальным, а что сделать уже не получится. Люди в Кремле поняли, что в данный момент уже невозможно убедить европейцев в том, что в Украине была необходимость в какой-то денацификации. В этот вздор уже никто не поверит.

Им приходится придумывать какие-то новые нарративы. Например, как раз такой, что в долгосрочной перспективе ситуация для Украины в этой войне является безнадежной. Российская пропаганда обязательно будет стараться громче говорить об этом. Допускаю, что и в Эстонии снова будут обращаться к людям, которые были известны своими пророссийскими взглядами.

Об этих людях на пару месяцев позабыли, но, вполне вероятно, в будущем представители посольства РФ в Таллинне и некоторых других российских учреждений снова обратят на этих людей внимание. Станут проверять, кто по-прежнему в строю, кто сбежал, кто сдался. Кто не видит для себя больше особой перспективы в такой деятельности, потому что больше нет смысла ждать приглашений на телешоу на российском телевидении. Или, допустим, приглашение придет, а самолеты в Россию не летают. А на поезде ехать лень.

Такие люди имелись до войны в Эстонии. Скорее всего, Россия будет пытаться снова выйти с ними на связь. Во всяком случае, проверит, у кого из них, так сказать, транспондер выключен, а у кого включен. Эта работа обязательно продолжится.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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