Кальюлайд: влияние нефтяного эмбарго на экономику РФ будет не мгновенным, но очень сильным

Отсутствие еды в определенных регионах мира вызывает масштабные миграционные процессы. Если людям где-то в самом буквальном смысле нечего есть, они стараются переместиться туда, где можно найти еду. Например, в Европу.

Еще один важный аспект, который нужно учитывать, рассуждая о звонках Макрона Путину, касается ядерного оружия. Франция осталась единственной страной в ЕС, у которой есть ядерное оружие. Думаю, что это одна из причин, по которой президент Франции так часто оказывается в последнее время на первом плане, когда речь заходит и о войне в Украине, и о безопасности в Европе. Когда произошел Карибский кризис, Кеннеди и Хрущев все равно обменивались посланиями и проводили прямые переговоры. Не так давно Джо Байдена спрашивали, готов ли он в случае необходимости поговорить с Путиным. Байден дал понять тогда, что если вдруг возникла бы возможность остановить войну с помощью такого разговора, он пошел бы на это.

Полной блокады российских лидеров не происходило и в советское время. У Хрущева во время Карибского кризиса стояли ядерные ракеты, которые были прямо нацелены на США. Несмотря на это, с ним все равно продолжали диалог. Без труда можно найти фотографии, на которых Брежнев и Никсон катаются вместе на машине. Или Кеннеди и Хрущев в прекрасном настроении проводят вместе время в Белом доме. Сложно представить себе ситуацию, в которой между лидерами ядерных держав вообще отсутствовала бы связь.

- Украинские власти сообщают, что РФ продвигает на Западе нарратив о неизбежной победе России в войне с помощью лояльных Москве западных экспертов. Это французский центр исследований в области разведки, это бывший американский сенатор Ричард Блэк, это итальянский генерал Леонардо Трикарико, это немецкий «Институт Шиллера». Влияние этих персон и организаций на западные общества и на западную политику довольно маргинальное, но, тем не менее, Россия продолжает пытаться находить таких людей и институции и использовать их как спикеров своей пропаганды. Готов ли кто-то на Западе еще прислушиваться к так называемым «путинферштеерам»? Или дискредитация действующей российской власти столь сильна, что сама идея «учитывать интересы России» повсеместно утратила всякую привлекательность?

- Я думаю, что в самом начале войны, когда российская пропаганда готовила свою аудиторию к блицкригу, но этот план не реализовался, возникла непонятная для российской власти ситуация. После месяца боевых действий, когда стало ясно, что, например, Киев взять не удастся, у телеведущих на главных российских каналах не имелось четкой стратегии поведения. Они не знали, что им нужно говорить, и позволяли себе довольно много импровизации.

В результате российской пропаганде пришлось сосредоточиться на событиях в восточной части Украины. Перегруппировка сил, логистические задачи потребовали там очень много усилий, и пропаганда тоже была поглощена тем, чтобы ставить новые акценты. Сейчас у российских властей и у российской пропаганды появляется свободное время, и они снова начинают думать о том, как активнее транслировать свой мессидж Западу. К ним пришло понимание, что сейчас еще выглядит реальным, а что сделать уже не получится. Люди в Кремле поняли, что в данный момент уже невозможно убедить европейцев в том, что в Украине была необходимость в какой-то денацификации. В этот вздор уже никто не поверит.

Им приходится придумывать какие-то новые нарративы. Например, как раз такой, что в долгосрочной перспективе ситуация для Украины в этой войне является безнадежной. Российская пропаганда обязательно будет стараться громче говорить об этом. Допускаю, что и в Эстонии снова будут обращаться к людям, которые были известны своими пророссийскими взглядами.

Об этих людях на пару месяцев позабыли, но, вполне вероятно, в будущем представители посольства РФ в Таллинне и некоторых других российских учреждений снова обратят на этих людей внимание. Станут проверять, кто по-прежнему в строю, кто сбежал, кто сдался. Кто не видит для себя больше особой перспективы в такой деятельности, потому что больше нет смысла ждать приглашений на телешоу на российском телевидении. Или, допустим, приглашение придет, а самолеты в Россию не летают. А на поезде ехать лень.

Такие люди имелись до войны в Эстонии. Скорее всего, Россия будет пытаться снова выйти с ними на связь. Во всяком случае, проверит, у кого из них, так сказать, транспондер выключен, а у кого включен. Эта работа обязательно продолжится.