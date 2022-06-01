Студия Postimees: добьется ли Евросоюз значительного ослабления российской военной машины?

- По данным портала EUObserver, Эстония, Латвия и Литва оказались той силой, которая заблокировала на саммите ЕС идею призвать Украину к заключению перемирия. С этой идеей выступили Венгрия, Италия и Кипр. Эстонский премьер Кая Каллас признала, что предложение о принятии соответствующего заявления высказывалось, но оно было решительно отвергнуто. Насколько сейчас среди лидеров стран ЕС сильны настроения, согласно которым стоить пытаться уговорить Украину пойти на какие-то уступки России, чтобы помочь экономикам европейских государств?

- Президент Эстонии Алар Карис заявил на днях, что если Европа сохранит единство, ждать победы Украины в войне долго не придется. Карис добавил, что поворот военных действий в пользу Украины будет зависеть от масштабов военной, гуманитарной и политической поддержки Киева Западом. Карис сказал, что ЕС должен показать не только украинцам, но и Путину, что расколоть единство Европы и Запада не удастся. По мнению Кариса, поддержка финансирования войны покупками у России нефти и газа будет только сокращаться. Прав ли президент Карис? Сохранится ли единство Европы, не устанет ли Евросоюз от войны?

- Украинские власти сообщают, что Кремль старается продвигать на Западе нарратив о неизбежной победе России в войне с помощью лояльных Москве западных экспертов. Готов ли кто-то на Западе еще прислушиваться к так называемым «путинферштеерам», или же дискредитация действующей российской власти столь сильна, что сама идея «учитывать интересы России» повсеместно утратила всякую привлекательность?