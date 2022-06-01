Страны ЕС достигли соглашения о введении эмбарго на российскую нефть, по которому ее импорт в ЕС сократится к концу года на девяносто процентов. Из-под эмбарго выведены только поставки по трубопроводу «Дружба» Венгрии, Чехии и Словакии. Насколько сильный удар наносится этим эмбарго по российской военной машине? Как быстро введение этих санкций отразится на ходе войны? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с депутатом Рийгикогу, заместителем председателя парламентской комиссии по делам ЕС Раймондом Кальюлайдом (Социал-демократическая партия).
Студия Postimees: добьется ли Евросоюз значительного ослабления российской военной машины?
- По данным портала EUObserver, Эстония, Латвия и Литва оказались той силой, которая заблокировала на саммите ЕС идею призвать Украину к заключению перемирия. С этой идеей выступили Венгрия, Италия и Кипр. Эстонский премьер Кая Каллас признала, что предложение о принятии соответствующего заявления высказывалось, но оно было решительно отвергнуто. Насколько сейчас среди лидеров стран ЕС сильны настроения, согласно которым стоить пытаться уговорить Украину пойти на какие-то уступки России, чтобы помочь экономикам европейских государств?
- Президент Эстонии Алар Карис заявил на днях, что если Европа сохранит единство, ждать победы Украины в войне долго не придется. Карис добавил, что поворот военных действий в пользу Украины будет зависеть от масштабов военной, гуманитарной и политической поддержки Киева Западом. Карис сказал, что ЕС должен показать не только украинцам, но и Путину, что расколоть единство Европы и Запада не удастся. По мнению Кариса, поддержка финансирования войны покупками у России нефти и газа будет только сокращаться. Прав ли президент Карис? Сохранится ли единство Европы, не устанет ли Евросоюз от войны?
- Украинские власти сообщают, что Кремль старается продвигать на Западе нарратив о неизбежной победе России в войне с помощью лояльных Москве западных экспертов. Готов ли кто-то на Западе еще прислушиваться к так называемым «путинферштеерам», или же дискредитация действующей российской власти столь сильна, что сама идея «учитывать интересы России» повсеместно утратила всякую привлекательность?
Смотрите в студии Postimees в прямом эфире в 13:00!