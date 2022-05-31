В среду по всей Эстонии будут подняты государственные флаги

Все остальные также могут вывесить флаги, сообщила госканцелярия. Флаги поднимают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают в 22 часа.

Празднование 1 июня как знаменательной даты отражает суть Дня защиты детей, благополучие и защиту детей в нашем обществе. Конвенция ООН о правах ребенка подчеркивает роль государства наряду с родителями в защите прав ребенка и создании условий, необходимых для его развития.