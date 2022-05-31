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Постоянные нарушения скоростного режима вынуждают перестроить дорогу

Томи Салувеэр
Постоянные нарушения скоростного режима вынуждают перестроить дорогу
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Отрезок шоссе в районе Хельме.
Отрезок шоссе в районе Хельме. Фото: Arvo Meeks

Недавно жители волости Тырва смогли ознакомиться с планом реконструкции перекрестка государственной дороги Валга-Уулу возле у деревни Хельме. Одной из причин грядущих работ является статистика, согласно которой большая часть транспортных средств не соблюдает скоростной режим на данном участке дороги, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

По словам волостного старейшины Тырва Майдо Руусманна, в 2019 году Департамент шоссейных дорог провел замеры скорости, которые показали, что фактическая скорость, с которой машины проезжают населенный пункт Хельме, явно намного выше разрешенной. «Текущий предел скорости составляет 50 километров в час, но фактически этот отрезок преодолевается на скорости до 70 километров в час», — сказал Руусманн.

Это обстоятельство делает участок опасным для участников дорожного движения. «Один из способов — замедлить движение, например, с помощью физических ограничений, включая шиканы. Другой вариант — сделать участок дороги более безопасным», — сказал глава волости.

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