Постоянные нарушения скоростного режима вынуждают перестроить дорогу

По словам волостного старейшины Тырва Майдо Руусманна, в 2019 году Департамент шоссейных дорог провел замеры скорости, которые показали, что фактическая скорость, с которой машины проезжают населенный пункт Хельме, явно намного выше разрешенной. «Текущий предел скорости составляет 50 километров в час, но фактически этот отрезок преодолевается на скорости до 70 километров в час», — сказал Руусманн.