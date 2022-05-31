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Департамент выясняет причины падежа крупного рогатого скота на Сааремаа

BNS
Департамент выясняет причины падежа крупного рогатого скота на Сааремаа
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Коровы. Снимок иллюстративный.
Коровы. Снимок иллюстративный. Фото: PABLO PORCIUNCULA

Сельскохозяйственно-продовольственный департамент приступил к выяснению причин падежа крупного рогатого скота на Лооналайде близ западного побережья Сааремаа.

Действия, повлекшие за собой смерть животного или оставление его в беспомощном состоянии, являются недопустимыми и носят преступный характер, сообщила во вторник BNS пресс-служба департамента.

По словам заведующего отделом здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, сообщение поступило в воскресенье вечером. «Сообщение о падеже крупного рогатого скота на Лооналайде поступило в конце недели. Департамент начал расследование для выяснения случившегося. Важно знать причину гибели животных“, - сказал Калда. 

Департамент очень серьезно воспринимает то, что имеет отношение к здоровью и благополучию животных, цель Сельскохозяйственно-продовольственного  департамента - обеспечить эффективность и действенность мер по защите животных, отметил Калда.

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