Департамент выясняет причины падежа крупного рогатого скота на Сааремаа

Действия, повлекшие за собой смерть животного или оставление его в беспомощном состоянии, являются недопустимыми и носят преступный характер, сообщила во вторник BNS пресс-служба департамента.

По словам заведующего отделом здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, сообщение поступило в воскресенье вечером. «Сообщение о падеже крупного рогатого скота на Лооналайде поступило в конце недели. Департамент начал расследование для выяснения случившегося. Важно знать причину гибели животных“, - сказал Калда.