Сельскохозяйственно-продовольственный департамент приступил к выяснению причин падежа крупного рогатого скота на Лооналайде близ западного побережья Сааремаа.
Департамент выясняет причины падежа крупного рогатого скота на Сааремаа
Действия, повлекшие за собой смерть животного или оставление его в беспомощном состоянии, являются недопустимыми и носят преступный характер, сообщила во вторник BNS пресс-служба департамента.
По словам заведующего отделом здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, сообщение поступило в воскресенье вечером. «Сообщение о падеже крупного рогатого скота на Лооналайде поступило в конце недели. Департамент начал расследование для выяснения случившегося. Важно знать причину гибели животных“, - сказал Калда.
Департамент очень серьезно воспринимает то, что имеет отношение к здоровью и благополучию животных, цель Сельскохозяйственно-продовольственного департамента - обеспечить эффективность и действенность мер по защите животных, отметил Калда.