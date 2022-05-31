Крупнейший контейнерный терминал Эстонии завален работой и… пустыми контейнерами

Война в Украине создала новые, порой неожиданные, транспортные коридоры, говорит Силлаве. "Уже сегодня мы видим, что, например, сырье, которое прежде в очень больших количествах поступало в Эстонию из России, Украины и Беларуси, приходит из других стран. Возникли новые и весьма интересные грузопотоки, например, металл сегодня идет из Турции", - отмечает она.