Через терминал HHLA в порту Мууга проходит 75% всего объема контейнерных перевозок Эстонии, пишет DV.ee, добавляя, что, по словам его руководителя Рийи Силлаве, в последние месяцы телефоны компании звонят не переставая: грузы ищут новые каналы и возможности складирования.
Крупнейший контейнерный терминал Эстонии завален работой и… пустыми контейнерами
Крупнейший контейнерный терминал Эстонии завален работой и… пустыми контейнерами
Война в Украине создала новые, порой неожиданные, транспортные коридоры, говорит Силлаве. "Уже сегодня мы видим, что, например, сырье, которое прежде в очень больших количествах поступало в Эстонию из России, Украины и Беларуси, приходит из других стран. Возникли новые и весьма интересные грузопотоки, например, металл сегодня идет из Турции", - отмечает она.
До сих пор Эстония была отправным или конечным пунктом, но теперь мы видим, что контейнеры стали прибывать к нам для промежуточного складирования, также добавляет глава терминала.
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