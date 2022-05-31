Вт, 31.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Крупнейший контейнерный терминал Эстонии завален работой и… пустыми контейнерами

rus.postimees.ee
Крупнейший контейнерный терминал Эстонии завален работой и… пустыми контейнерами
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Juuli alguses jõudsid Muuga sadamasse HHLA TK Estonia terminali kaks suurt konteinerikraanat, mis loovad Muugale võime teenindada tunduvalt suuremaid konteinerilaevu ning seeläbi tõsta Eesti atraktiivsust kaubavahetuse sõlmpunktina. 
Juuli alguses jõudsid Muuga sadamasse HHLA TK Estonia terminali kaks suurt konteinerikraanat, mis loovad Muugale võime teenindada tunduvalt suuremaid konteinerilaevu ning seeläbi tõsta Eesti atraktiivsust kaubavahetuse sõlmpunktina. Фото: Sander Ilvest

Через терминал HHLA в порту Мууга проходит 75% всего объема контейнерных перевозок Эстонии, пишет DV.ee, добавляя, что, по словам его руководителя Рийи Силлаве, в последние месяцы телефоны компании звонят не переставая: грузы ищут новые каналы и возможности складирования.

Война в Украине создала новые, порой неожиданные, транспортные коридоры, говорит Силлаве. "Уже сегодня мы видим, что, например, сырье, которое прежде в очень больших количествах поступало в Эстонию из России, Украины и Беларуси, приходит из других стран. Возникли новые и весьма интересные грузопотоки, например, металл сегодня идет из Турции", - отмечает она.

До сих пор Эстония была отправным или конечным пунктом, но теперь мы видим, что контейнеры стали прибывать к нам для промежуточного складирования, также добавляет глава терминала.

Читайте подробнее на DV.ee.

Ключевые слова
Наверх