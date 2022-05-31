В среду в Пирита официально открывается пляжный сезон

Пляж Пирита готов к пляжному сезону, подтвердил старейшина Пирита Тынис Лийнат.

«Пляж и прибрежный лес убраны, установлены скамейки, мусорные ящики и детские игровые аттракционы. Кабинки для переодевания с изображениями, рассказывающими о Пирита, установлены на свои места. На протяжении всей пляжной полосы песок дважды просеян, все водоросли убраны», - рассказал Лийнат.

В среду начнут работу пляжные спасатели G4S и откроется пляж для инвалидов.