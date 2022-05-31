Пирита открывает в среду пляжный сезон, сообщила во вторник BNS пресс-служба районной управы.
В среду в Пирита официально открывается пляжный сезон
В среду в Пирита официально открывается пляжный сезон
Пляж Пирита готов к пляжному сезону, подтвердил старейшина Пирита Тынис Лийнат.
«Пляж и прибрежный лес убраны, установлены скамейки, мусорные ящики и детские игровые аттракционы. Кабинки для переодевания с изображениями, рассказывающими о Пирита, установлены на свои места. На протяжении всей пляжной полосы песок дважды просеян, все водоросли убраны», - рассказал Лийнат.
В среду начнут работу пляжные спасатели G4S и откроется пляж для инвалидов.
Пляжный сезон откроется поднятием Синего флага, выступлением серфингистов и раздачей мороженого в 10 часов в конце пляжа со стороны города, куда можно попасть по Йыэсуу-теэ.
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