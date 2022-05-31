В Латвии впервые юридически признана однополая семья

Первое предложение статьи 110 Конституции гласит, что государство защищает и поддерживает брак - союз мужчины и женщины, семью, права родителей и детей.

При толковании смысла указанной нормы суд сослался на выводы Конституционного суда и Сената.

По их мнению, понятие семьи охватывает также пары одного пола, если между лицами существуют тесные личные связи, основанные на понимании и уважении.

Как ранее разъяснял Верховный суд, у государства есть позитивное обязательство по обеспечению того, чтобы однополые семьи имели возможность юридически закрепить свои семейные отношения и быть признанными государством в качестве семьи. В ситуации, когда специальный механизм правового признания и закрепления таких семейных отношений не создан, суд при рассмотрении соответствующего заявления должен установить, могут ли отношения заявителей быть признаны семейными в толковании статьи 110 Конституции.

Рассмотрев конкретное дело, суд пришел к выводу, что государство до сих пор не выполнило свое обязательство, т. е. ни в законе о регистрации актов гражданского состояния, ни в каком-либо другом законе нет соответствующего правового регулирования - Сейм дошел до второго чтения законопроекта о гражданском союзе.

Поэтому "в целях обеспечения эффективной реализации Конституции и прав человека" суд, принимая во внимание свободно и прямо выраженное желание заявителей поддерживать семейные отношения друг с другом, удовлетворил их заявление.

Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение одного месяца после его вынесения.