Полицейское отделение Нарвы в своем Фейсбук-аккаунте описывает случай, произошедший поздно вечером в минувшую пятницу: в полицию сообщили о шумном мужчине перед полицейским участком. Оказалось, что подвыпивший гражданин искал свою жену, которую не видел уже несколько дней.
В Нарве пьяный подъехал прямо к зданию полиции и требовал отыскать его жену
В большой тревоге он решил сесть за руль в нетрезвом виде и подъехать прямо к полицейскому участку.
Полиция установила, что с его женой в порядке, и возбудила уголовное дело в отношении мужчины, нарушившего закон прямо на глазах у сотрудников правоохранительных органов.
Начальник патрульной службы Нарвского отделенияполиции Сильвер Пяльсинг подчеркнул, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения недопустимо - это представляет опасность для жизни как водителя, так и попутчиков.
«В случае пропажи близкого человека или беспокойства за него необходимо выбрать безопасный способ сообщить об этом, например, позвонив по номеру экстренной помощи 112, потому что риск от поездки на пьяную голову не компенсирует душевного спокойствия», - добавил он.