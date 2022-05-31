В Нарве пьяный подъехал прямо к зданию полиции и требовал отыскать его жену

В большой тревоге он решил сесть за руль в нетрезвом виде и подъехать прямо к полицейскому участку.

Полиция установила, что с его женой в порядке, и возбудила уголовное дело в отношении мужчины, нарушившего закон прямо на глазах у сотрудников правоохранительных органов.

Начальник патрульной службы Нарвского отделенияполиции Сильвер Пяльсинг подчеркнул, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения недопустимо - это представляет опасность для жизни как водителя, так и попутчиков.