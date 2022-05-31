Рост цен и кризис на рынке стройматериалов тормозят строительство новых школ

В новом учебном году в Эстонии должны открыться несколько новых школьных зданий, но из-за стремительного роста цен и кризиса на рынке стройматериалов не все проекты удастся завершить к 1 сентября, сообщает Rus.ERR, добавляя, что фирмы-застройщики к тому же терпят огромные убытки из-за того, что договоры с государством заключались еще до начала войны в Украине, когда никто не мог предсказать такого развития событий.