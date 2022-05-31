В новом учебном году в Эстонии должны открыться несколько новых школьных зданий, но из-за стремительного роста цен и кризиса на рынке стройматериалов не все проекты удастся завершить к 1 сентября, сообщает Rus.ERR, добавляя, что фирмы-застройщики к тому же терпят огромные убытки из-за того, что договоры с государством заключались еще до начала войны в Украине, когда никто не мог предсказать такого развития событий.
Рост цен и кризис на рынке стройматериалов тормозят строительство новых школ
1 сентября в новое здание Раквереской государственной гимназии должны были прийти нарядные ученики, но сегодня уже очевидно, что этому не бывать: стремительный рост цен на стройматериалы и энергию, а также сбои поставок материалов не дают застройщикам завершить работы вовремя.
"На сегодняшний день мы прогнозируем, что учебная работа начнется в начале следующего года. Возможно, строительство удастся завершить и чуть раньше, но логично, если гимназисты начнут учебу в новом здании с новой четверти", - сказал директор отдела по развитию недвижимости RKAS Михкель Мягер.
Все перерасходы, связанные с ростом цен, ложатся на плечи фирм-застройщиков, ведь в их договорах с государством зафиксированы суммы, которые были актуальными еще до войны в Украине - и Мягер отмечает, что такого кризиса и настолько стремительного роста цен никто не мог предвидеть.