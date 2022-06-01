США передадут Украине более совершенные реактивные системы залпового огня, превосходящие по точности и дальности поражения те, что применяет в Украине российская армия. Однако в администрации Байдена говорят, что применять новые системы по целям на российской территории ВСУ не будет.
США дадут Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS, но просят не стрелять по России
Президент Джо Байден в колонке, опубликованной вечером по вашингтонскому времени в New York Times, немного прояснил свои слова о том, что США не будут поставлять в Украину ракеты, "способные добивать до России". С понедельника, когда президент произнес эту фразу, наблюдатели гадали, о каких именно ракетных системах и боеприпасах к ним идет речь.
Байден пишет, что ВСУ по его решению будут переданы "более высокотехнологичные ракетные системы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя в Украине".
По словам анонимных источников мировых СМИ в правительстве США, начавших давать комментарии после выхода колонки президента, речь идет о небольшом числе машин с ракетами средней дальности.
По словам источника Washington Post, речь идет о мобильной РЗСО HIMARS c боеприпасами дальностью поражения до 70 км. Можно предположить, что поставлены будут ракеты GMLRS. Источник Франс пресс говорит о дальности поражения в 80 км.
Несколько высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности подтвердили газете, что украинская сторона дала им заверения, что не будет обстреливать цели в России. Об этом же сказали источники агентства Франс пресс.
Системы HIMARS, считают в правительстве США, должны помочь ВСУ в поражении российской артиллерии, а в городских условиях, например в Северодонецке, ракеты можно применять для точных ударов по живой силе.
Сколько именно машин пошлют в Украину США, пока не ясно, но источники Washington Post говорят о "небольшом числе". Военные эксперты указывают, что российская армия далеко превосходит украинскую в количестве артиллерийских вооружений, пусть и уступающих по своим характеристикам западным орудиям.
Боеприпасы к американским РЗСО делятся на три типа с разной дальностью поражения. Первый - ракета М26 с максимальной дальностью в 32 километра или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. В пусковой контейнер помещается шесть таких ракет.
Второй боеприпас - управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 км. Наконец, вместо обычного контейнера с шестью ракетами в любой из двух блоков можно поместить одну тактическую ракету ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров. Этот последний тип боеприпаса, как полагают наблюдатели, Украина пока не получит.
Официально о поставке должны объявить в среду, говорит источник. Для их ввода в бой понадобится около двух недель - украинские артиллеристы должны научиться с ними обращаться.
Ракетные системы HIMARS - это часть пакета военной помощи Украине в размере 700 млн долларов, который также будет включать вертолеты, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другую технику.
Американские системы HIMARS уже имеются в Европе, в частности, они состоят на вооружении армий Польши и Румынии.
Джо Байден в своей колонке подчеркнул, что США не хотят войны между НАТО и Россией и не будут участвовать в украинском конфликте непосредственно, если они сами или их союзники не подвергнутся нападению.
"Мы не призываем Украину наносить удары за пределами своих границ и не даем ей своим решением такой возможности. Мы не хотим продолжать войну только для того, чтобы причинить ущерб России", - пишет президент США.