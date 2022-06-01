Страны ОПЕК обсуждают возможность расторжения сделки с РФ

Как уточняется в опубликованном материале, в ОПЕК считают, что западные санкции в отношении Москвы, введенные после начала вторжения в Украину, и частичное европейское эмбарго на российские нефтепоставки могут подорвать возможность РФ добывать больше нефти. Прогнозируется уменьшение нефтедобычи в России на 8 процентов к концу 2022 года.

Возможное перераспределение квот на нефтедобычу

В этом случае расторжение сделки и освобождение России от ее обязательств по добыче "черного золота" могут открыть возможности для перераспределения квот и значительного наращивания объемов добываемой нефти для Саудовской Аравии, ОАЭ и других входящих в ОПЕК стран. США и европейские страны настаивают на том, чтобы это было сделано, так как после начала войны России с Украиной цены на нефть взлетели выше 100 долларов за баррель, пишет WSJ.