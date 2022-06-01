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Количество безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 46 000 человек

rus.postimees.ee
Количество безработных в Эстонии опустилось ниже отметки в 46 000 человек
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Касса страхования от безработицы.
Касса страхования от безработицы. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

За минувшую неделю общее количество безработных в Эстонии снизилось примерно на 150 человек.

По положению на 29 мая, на учете в Кассе по безработице стояли 45 977 человек. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,1%, пишет Rus.ERR.

По уездам самым высоким он остается в Ида-Вирумаа (10,7%), а самым низким - на Хийумаа (3,1%).

На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 4717 человек, в том числе 404 - за прошлую неделю. Доля украинских беженцев в общем числе безработных достигла 10,3%.

Около 1900 беженцев сумели найти в Эстонии работу.

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