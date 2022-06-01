Проклятье? В футбольном «Витебске» – пятая смерть за последние четыре года

Гродненке Каролине Романчук в районе восьми часов вечера неожиданно стало плохо. Девушка упала в обморок и перестала дышать. При этом у нее прощупывался пульс. Вскоре тело из-за недостатка кислорода посинело, и Каролина умерла. Ей сразу вызвали скорую, но врачи не успели. Причина смерти выясняется, предположительно это был инсульт.

13 февраля Каролине исполнилось 22 года. Романчук начинала футбольный путь в ДЮСШ ОФП профкома СПК «Прогресс-Вертилишки» у тренера Михаила Хаританюка. В 2016-м в составе сборной Беларуси U-17 сыграла во всех трех матчах квалификации ЧЕ-2017. В следующем году Каролина на взрослом уровне дебютировала в составе «Немана», за который выступала до конца 2020-го. За это время защитник дважды выигрывала бронзу чемпионата Беларуси (2019, 2020), проведя за гродненок 60 матчей женской лиги и забив один мяч.

Последние годы из футбольного «Витебска» с пугающей частотой приходят трагические известия.

17 декабря 2018 года в автокатастрофе под Толочином погибли вратарь Андрей Щербаков, его жена и один из двух детей. После расследования силовики сделали вывод, что 27-летний футболист отвлекся во время управления автомобилем, при этом не нарушая скоростной режим – на спидометре было 113 км/ч при разрешенных 120 км/ч.

11 апреля 2020-го на 31-м году жизни после продолжительной болезни умер бывший пресс-секретарь «Витебска» Юрий Бурякин. Он был известен тем, что был уволен Вайтюховским после гневного комментария в адрес главы АБФФ Владимира Базанова.

В ночь с 5 на 6 июня 2021 года утонул 20-летний нападающий «Витебска» Кельвин Оденигбо. Нигериец решил искупаться в озере, прыгнул с пирса и не выплыл. Друзья забили тревогу и начали его искать. Спасатели обнаружили тело Оденигбо утром 6 июня.