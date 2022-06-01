В субботу, 28 мая, женская команда «Витебска» провела тренировку в штатном режиме, готовясь к выезду на воскресную игру против брестского «Динамо», сообщает by.tribuna. Выезд был намечен около трех ночи в воскресенье, поэтому некоторые футболистки решили не ложиться спать дома, а выспаться уже в купе по дороге в Брест.
Проклятье? В футбольном «Витебске» – пятая смерть за последние четыре года
Гродненке Каролине Романчук в районе восьми часов вечера неожиданно стало плохо. Девушка упала в обморок и перестала дышать. При этом у нее прощупывался пульс. Вскоре тело из-за недостатка кислорода посинело, и Каролина умерла. Ей сразу вызвали скорую, но врачи не успели. Причина смерти выясняется, предположительно это был инсульт.
13 февраля Каролине исполнилось 22 года. Романчук начинала футбольный путь в ДЮСШ ОФП профкома СПК «Прогресс-Вертилишки» у тренера Михаила Хаританюка. В 2016-м в составе сборной Беларуси U-17 сыграла во всех трех матчах квалификации ЧЕ-2017. В следующем году Каролина на взрослом уровне дебютировала в составе «Немана», за который выступала до конца 2020-го. За это время защитник дважды выигрывала бронзу чемпионата Беларуси (2019, 2020), проведя за гродненок 60 матчей женской лиги и забив один мяч.
Последние годы из футбольного «Витебска» с пугающей частотой приходят трагические известия.
17 декабря 2018 года в автокатастрофе под Толочином погибли вратарь Андрей Щербаков, его жена и один из двух детей. После расследования силовики сделали вывод, что 27-летний футболист отвлекся во время управления автомобилем, при этом не нарушая скоростной режим – на спидометре было 113 км/ч при разрешенных 120 км/ч.
11 апреля 2020-го на 31-м году жизни после продолжительной болезни умер бывший пресс-секретарь «Витебска» Юрий Бурякин. Он был известен тем, что был уволен Вайтюховским после гневного комментария в адрес главы АБФФ Владимира Базанова.
В ночь с 5 на 6 июня 2021 года утонул 20-летний нападающий «Витебска» Кельвин Оденигбо. Нигериец решил искупаться в озере, прыгнул с пирса и не выплыл. Друзья забили тревогу и начали его искать. Спасатели обнаружили тело Оденигбо утром 6 июня.
В ноябре прошлого года Дениса Ковбу, до начала 2021-го работавшего в тренерском штабе «Витебска», госпитализировали в московскую инфекционную больницу № 2 с диагнозом COVID-19. Врачам спасти 42-летнего экс-игрока сборной Беларуси не удалось. Ковбу похоронили в Самаре, где он выступал за «Крылья Советов» с 2000-го по 2009-й год.