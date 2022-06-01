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Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

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Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
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Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором серб Новак Джокович встречался с испанцем Рафаэлем Надалем, сообщает «Чемпионат». Победу со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) одержал Надаль.

Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Надаля три эйса, четыре двойные ошибки и семь использованных брейк-пойнтов из 17.

В полуфинале турнира Надаль сыграет с немцем Александром Зверевым, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Карлоса Алькараса.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет 43,6 млн евро. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.

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