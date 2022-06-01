Надаль обыграл Джоковича в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Продолжительность встречи составила 4 часа 14 минут. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Надаля три эйса, четыре двойные ошибки и семь использованных брейк-пойнтов из 17.